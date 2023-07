Prawie 70 proc. respondentów deklaruje chęć dzielenia się swoimi danymi w każdym z badanych obszarów w przypadku otrzymania korzyści społecznej – wynika z opublikowanego w środę przez PIE badania.

"Prawie 70 proc. respondentów deklaruje chęć dzielenia się swoimi danymi w każdym z badanych obszarów w przypadku otrzymania korzyści społecznej. Najwięcej, bo aż 69,8 proc. badanych, byłoby gotowych udostępnić swoje dane dotyczące zakupu produktów żywnościowych i ich terminu przydatności, 68 proc. ankietowanych jest gotowych podzielić się swoimi danymi w obszarze zdrowia, 67,4 proc. respondentów jest skłonnych udostępnić dane dotyczące zużycia energii" - wynika z opublikowanego w środę badania, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

PIE przypomniał, że w podobnym badaniu przeprowadzonym w 2020 r. mniej niż połowa badanych była skłonna przekazać swoje dane o nawykach żywieniowych (45,2 proc.). Informacjami o stanie zdrowia chciało wtedy podzielić się tylko 39,5 proc. badanych, a danymi o zużyciu energii 44,5 proc.

"Znaczny wzrost odsetka osób pozytywnie odnoszących się do dzielenia się danymi może wynikać z wielu czynników. Pomijając względy metodologiczne, można wskazać na zmiany postaw i wzrost świadomości o korzyściach z dzielenia się danymi. Pandemia mogła mieć wpływ na wzrost świadomości znaczenia danych. Za tezą o zmianie postaw przemawiają też wyniki dotyczące poczucia kontroli nad danymi. W porównaniu do odpowiedzi sprzed trzech lat odsetek respondentów deklarujących kontrolę zwiększył się o ok. 27 pkt. proc., a jest to jedna ze zmiennych istotnie różnicujących skłonność do dzielenia się danymi" - powiedział cytowany w raporcie kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE Ignacy Święcicki,

Z badania PIE wynika, że osoby należące do najstarszej grupy wiekowej (powyżej 55 lat) wykazują najmniejszą skłonność do dzielenia się danymi. Wciąż jednak ponad 60 proc. respondentów w tej grupie wiekowej deklarowało chęć podzielenia się danymi w każdym obszarze. Osobami, które najchętniej dzielą się danymi w każdym obszarze są, badani w grupie wiekowej 35- 45 lat, drugą grupę tworzą osoby w wieku 45-55 lat, kolejne miejsce zajmuje grupa 18-34 lata. W każdym z trzech przypadków różnica między grupą z największym odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i grupą z najniższym odsetkiem wynosi ok. 10 pkt. proc.

"Odsetek respondentów pozytywnie oceniających udostępnianie danych instytucjom jest znacznie wyższy niż w 2020 r. Największy wzrost w odsetku pozytywnych odpowiedzi dotyczy Ministerstwa Zdrowia (19,3 pkt. proc.), najmniejszy - policji (12,6 pkt. proc.). Podobnie jak w 2020 r., ze wszystkich badanych instytucji ponownie najmniejszą akceptacją wśród respondentów cieszyły się działania urzędu skarbowego" - czytamy w informacji PIE.

Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI, na próbie 1419 osób w wieku 18-65 lat, w grudniu 2022 r.