Biznes i technologie

PIE: blisko połowa firm korzystała z mediów społecznościowych w celach biznesowych

Autor: PAP

Data: 29-10-2023, 09:00

Social media służą firmom do budowania marki i komunikacji z klientami, oraz do prowadzenia sprzedaży - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak dodali, już 48 proc. firm korzysta z mediów społecznościowych w celach biznesowych, a dekadę temu było to 19 proc.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP