Biznes i technologie

PIE: brak przestrzeni do obniżek stóp procentowych

Autor: PAP

Data: 06-07-2023, 17:06

W kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie spadać, lecz głównie za sprawą cen żywności - ocenił Marcin Klucznik z PIE w komentarzu do czwartkowej decyzji RPP. Według analityka inflacja bazowa pozostanie wyraźnie wyższa niż stopa NBP, co oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp.