PIE: elastyczne reagowanie na zmiany popytu przewagą polskich eksporterów

Z przedstawionych w ub. tygodniu przez Komisję Europejską wiosennych prognoz gospodarczych wynika, że w UE recesja w najmniejszym stopniu uderzy w Polskę, bo 4,3 proc. to najniższy prognozowany spadek wśród państw unijnych.

KE wskazała, że pandemia koronawirusa uderzy w całą unijną gospodarkę. PKB Unii ma w tym roku spaść o 7,4 proc. Covid-19 ma zakończyć prawie trzy dekady nieprzerwanego wzrostu w Polsce. PKB nad Wisłą w 2020 r. spadnie z powodu "zakłóceń działalności gospodarczej spowodowanych środkami wprowadzonymi w związku z pandemią i bezprecedensowym spadkiem popytu zewnętrznego".

Pozytywne prognozy dotyczą polskiego handlu międzynarodowego. Co prawda spadający popyt i zakłócenia w tym handlu przełożą się na spadek eksportu i importu w 2020 r., jednak ze względu na strukturę polskiego eksportu i konkurencyjność KE przewiduje, że saldo wymiany handlowej pozostanie zasadniczo niezmienione w 2020 r. Prognozowany jest wzrost eksportu i poprawa bilansu handlowego w 2021 r. - podała KE.

Powołując się na prognozy Komisji PIE przypomniał, że w 2020 r. wielkość eksportu towarów i usług obniży się na świecie o 11,9 proc., w tym w USA o 13,4 proc., a w Chinach o 10,5 proc. W UE spadek ma wynieść 12,8 proc., kształtując się w granicach od 9,3 proc. na Malcie do 29 proc. w Chorwacji - czytamy.

"Polska ze wskaźnikiem -9,8 proc. jest jednym z dwóch (obok Malty) krajów Unii, w których tempo spadku eksportu zapowiada się jako jednocyfrowe" - dodał Instytut.

Z prowadzonego przez PIE badania ankietowego wśród producentów-eksporterów z przemysłu przetwórczego wynika, że o przewadze konkurencyjnej naszych przedsiębiorstw (zwłaszcza z kapitałem wyłącznie polskim) na rynkach zagranicznych decydują takie czynniki jak: zdolność do rozpoznawania i dostosowywania się do preferencji nabywców (46,3 proc. wskazań ogółu respondentów) czy elastyczne reagowanie na zmiany popytu (25,7 proc. wskazań).

W ocenie Instytutu, zdolność do szybkiej i elastycznej reakcji na impulsy rynkowe sprzyjała w poprzednich latach ekspansji na niestabilnych, rozwijających się rynkach. Atutem polskiego eksportu może okazać się jego struktura sektorowa, a także wzrost konkurencyjności cenowej eksportu w następstwie osłabienia złotego.

"Dobrze zapowiada się wykorzystanie przez eksporterów - w często skrajnie niedogodnych warunkach - potencjału popytowego zagranicznych rynków zbytu" - czytamy.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.