Inflacja bazowa pozostaje w Polsce wysoka i sięga 12,2 proc.; z tego powodu kolejne miesiące przyniosą jedynie drobny spadek inflacji – przekazali w komentarzu do piątkowych danych GUS eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich zdaniem w kwietniu wyniesie ona 14,5–15 proc.

Kolejne miesiące przyniosą drobny spadek inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 16,2 proc., a mdm wzrosły o 1,1 proc.

"Wolniejszy wzrost związany jest z cenami paliw i energii, co wpisuje się w tendencje widoczne w regionie" - ocenili ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wskazali, że wpisuje się to w tendencje widoczne w regionie: inflacja w Czechach, na Słowacji czy w Rumunii oscyluje między 14,5 - 15,5 proc., co oznacza że jest "tylko nieco niższa" niż w Polsce. Zaznaczyli, że problemem występującym w każdym z krajów regionu jest wysoka inflacja bazowa - w Polsce sięga ona 12,2 proc.

"Dlatego kolejne miesiące przyniosą jedynie drobny spadek inflacji - prognozujemy, że w kwietniu wyniesie ona 14,5 - 15 proc. Zmiany dotyczyć będą głównie wolniejszego wzrostu cen żywności względem poprzedniego roku. Inflacja bazowa dalej pozostanie wysoka" - stwierdzili eksperci.

Niewielkie spowolnienie tempa wzrostu cen usług

W opinii PIE, od początku roku można obserwować niewielkie spowolnienie tempa wzrostu cen usług, a szybki wzrost wynagrodzeń pozostawia małe szanse na wyraźną zmianę tego trendu.

Analitycy przekazali, że obniżanie się inflacji będzie powolnym procesem. "MFW wskazuje, że zbliży się ona do celu NBP najwcześniej w 2026 r. z uwagi na powszechność podwyżek cen" - przekazali. Ich zdaniem, w tym okresie inflacja bazowa będzie jeszcze przekraczać 3 proc.

"W takich warunkach polska gospodarka będzie podatna na zaburzenia na rynkach żywności czy energii - nawet niewielkie szoki będą powodować przestrzelenie celu banku centralnego" - ocenili ekonomiści.