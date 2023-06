Niewystarczające inwestycje w sieci przesyłowe mogą zagrozić realizacji globalnych celów klimatycznych - napisał Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

PIE przywołuje analityków Bloomberga, według których osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie wymagać zainwestowania co najmniej 21,4 bln dol., czyli rocznie średnio 790 mld w latach 2023-2050 w światowe sieci przesyłowe. Na budowę nowych linii zostanie 41 proc. inwestycji, 40 proc. na modernizację i wzmocnienie obecnych sieci przesyłowych, a 19 proc. na wymianę przestarzałej infrastruktury. 24 proc. inwestycji - za ponad 5 bln dol. ma być związanych z digitalizacją sieci przesyłowych.

Jak napisano w "Tygodniu Gospodarczym PIE", w latach 2015-2022 globalne wydatki na sieci przesyłowe pozostawały na podobnym poziomie i wynosiły ok. 300 mld dol. rocznie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), by zapewnić realizację celów klimatycznych do 2050 r., roczne wydatki na sieci przesyłowe muszą wzrosnąć dwukrotnie, do ok. 600 mld dol. do 2030 r. i ponad trzykrotnie - do 1 bln dol. do 2040 r.

Według PIE, konieczność rozbudowy sieci przesyłowych widoczna jest już dzisiaj w wielu systemach elektroenergetycznych. W samych Stanach Zjednoczonych pod koniec 2022 r. do kolejki przyłączenia do sieci przesyłowych zgłoszone były powstające instalacje o łącznej mocy ponad 2000 GW - wskazał Instytut. Blisko 1000 GW nowych mocy stanowiły instalacje fotowoltaiczne, a ponad 600 GW magazyny energii. To 6-krotnie więcej niż moc projektów zgłoszonych na koniec 2010 r. i ponad 1,5-krotnie więcej niż obecna moc w systemie elektroenergetycznym USA - 1250 GW - zauważył PIE.