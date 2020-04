PIE o przeciwdziałaniu skutkom pandemii: luzowanie ilościowe po polsku

Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę do 5 tys. zł

Jak podkreślili analitycy PIE, NBP zdecydował się na podjęcie kroków, które wykraczają poza typowe działania polskiego banku centralnego. "W tym kontekście zaczęto mówić o polskim luzowaniu ilościowym (ang. quantitative easing - QE)" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Celem luzowania ilościowego, jak zaznaczyli eksperci, jest długoterminowa obniżka stóp procentowych oraz zwiększenie płynności w systemie bankowym. Bank centralny skupuje zatem aktywa z rynku, w szczególności długoterminowe państwowe papiery dłużne. "Zazwyczaj prowadzi się takie operacje, gdy stopy procentowe są bliskie zera i konwencjonalna polityka pieniężna nie jest w stanie wpłynąć na zwiększenie aktywności gospodarczej" - wskazali.

Według PIE pewne elementy działania NBP wpisują się w klasyczne luzowanie ilościowe. "Tu przede wszystkim można mieć na myśli operacje zwiększania płynności w sektorze bankowym, co miałoby się przełożyć na obniżkę stóp procentowych" - wskazali. Elementem zbieżnym z typowym QE jest też, jak dodali, "wyczerpanie konwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej".

"Stopy procentowe są w Polsce, inaczej niż w wielu krajach rozwiniętych, wyższe od zera i można by, w celu pobudzenia aktywności gospodarczej, wyobrazić sobie ich obniżkę, to jednak wydaje się, że w obecnych warunkach takie działanie byłoby skazane na niepowodzenie" - ocenili.

To co - zdaniem analityków PIE - odróżnia działania NBP od tradycyjnego luzowania ilościowego jest ich fiskalny cel. "Polski bank centralny skupując obligacje skarbowe czyni to nie tylko, aby wpłynąć na strukturę płynności w sektorze bankowym i tym samym na aktywność gospodarczą, ale też, a może przede wszystkim, aby zwiększyć płynność na polskim rynku długu i dzięki temu zwiększyć przestrzeń dla działań Ministerstwa Finansów" - zaznaczyli analitycy PIE.