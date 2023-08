Problemy chińskiej gospodarki Polska może odczuć poprzez ewentualne osłabienie koniunktury w Niemczech - wskazał PAP Sebastian Sajnóg z PIE. Zwrócił uwagę, że bezpośrednie powiązania gospodarcze Polski z Chinami dotyczą głównie importu z Państwa Środka.

Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreślił, że zastój dotyka m.in. chiński rynek nieruchomości, który wcześniej wytwarzał niemal 33 proc. wzrostu gospodarczego tego kraju. "Od początku roku liczba powierzchnia nieużywanych nieruchomości wzrosła o 16,3 proc., do 645 mln metrów kw. To niewiele mniej niż w szczycie problemów sektora w 2017 r." - wyjaśnił. Polityka "zero COVID" - jak dodał - zniechęcała potencjalnych nabywców do zakupu nieruchomości i wstrzymuje urbanizację z regionów wiejskich. W rezultacie ceny nieruchomości spadają, a sytuacja finansowa deweloperów pogarsza się - zaznaczył.

Jak podkreślił, bezpośrednie powiązania gospodarcze Polski z Chinami dotyczą głównie importu z Państwa Środka. "Polska odczuje ewentualne skutki osłabienia koniunktury w Niemczech" - wskazał. Spowolnienie gospodarcze Chin - jak dodał - oznaczać będzie mniejszy eksport ze strony Niemiec czy państw Europy Środkowo- Wschodniej. Zwrócił uwagę, że nasi zachodni sąsiedzi wysyłają do Państwa Środka ponad 8 proc. swoich towarów: głównie sprzętu elektronicznego, maszyn oraz produktów w motoryzacji.

Według niego wpływ obawy o kondycję gospodarczą państw azjatyckich na złotego będzie nieoczywisty. "Z jednej strony wzmacniać go mogą bezpośrednie napływy kapitału inwestycyjnego do regionu - dla inwestorów będzie to bezpieczna opcja dla lokowania środków z rynków wschodzących. Z drugiej strony możemy doświadczać okresów przepływów do tzw. bezpiecznych przystani, np. USA czy Szwajcarii" - zaznaczył Sajnóg. W efekcie, jak prognozuje, waluty gospodarek rozwiniętych też będą się umacniać, "ale które z nich skorzystają na tym bardziej - pozostaje niewiadomą".

Zdaniem eksperta PIE spadek aktywności chińskiej gospodarki wyraźnie rzutuje na kondycje rynku pracy. "Chiny zawiesiły publikacje danych o bezrobociu młodzieży po tym, jak w czerwcu osiągnęło ono rekordowy poziom 21,3 proc." - stwierdził.

Dodał, że kryzys najmocniej dotyka branżę budowalną oraz silnie związany z nim sektor finansowy. "Akcja kredytowa rośnie obecnie w tempie zbliżonym do 10 proc. w skali roku, jednak liczba nowych pożyczek z ostatnich miesięcy jest najniższa od 2009 r." - wskazał. Ocenił, że w kolejnych miesiącach "czekać nas będzie dalsze hamowanie".

Ocenił, że obok standardowych banków w Chinach duże problemy może mieć sektor tzw. shadow banking, tj. pośredników finansowych, Fintech, firm zajmujących się zarządzaniem aktywami. "Wartość powierzonych środków sięga ok. 86 proc. PKB, a skala regulacji jest mniejsza niż w standardowych bankach" - wyjaśnił. Według niego prawdopodobne jest wystąpienie kryzysu porównywalnego do tego, jaki wybuchł w Stanach Zjednoczonych z bankami regionalnymi.

Sajnóg zauważył, że spadek aktywności w Chinach to także mniejszy wzrost inflacji. "Słabsza produkcja przemysłu Państwa Środka prowadzić będzie do obniżania się światowych cen surowców, w szczególności metali czy ropy naftowej" - zauważył. Według niego w Europie skala obniżek może być mała z uwagi na problem redukcji popytu z Rosji. "Drugim, bardziej trwałym trendem może być spadek cen towarów przemysłowych. W Chinach rośnie ryzyka deflacji - inflacja konsumencka spadła w lipcu o 0,3 proc. rdr, indeksy PPI regularnie spadają od kilku miesięcy" - wyjaśnił.

Jak stwierdził, gospodarka Chin spowolni w II połowie roku. "Lipcowe dane zaskoczyły negatywnie niemal we wszystkich sektorach - hamowała zarówno aktywność przemysłowa, jak i handel detaliczny. Tempo wzrostu w tych sektorach spadło do kolejno 3,7 proc. i 2,5 proc." - przypomniał. Jak zauważył, w standardowych warunkach wyraźnie przekraczało one 5 proc.