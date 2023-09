Biznes i technologie

PIE spodziewa się niewielkich wahań bezrobocia do listopada

Autor: PAP

Data: 25-09-2023, 10:58

Stopa bezrobocia do listopada powinna się wahać w niewielkim stopniu - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do poniedziałkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według PIE bezrobocie na początku przyszłego roku może wzrosnąć do 5,5 proc.