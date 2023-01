Biznes i technologie

PIE: styczeń przyniesie dalszy wzrost inflacji. Spadek poniżej 10 proc. dopiero na koniec III kw br.

Autor: PAP

Data: 13-01-2023, 11:04

Spadek inflacji w grudniu do 16,6 proc. to głównie efekt niższych kosztów ogrzewania - zwrócił uwagę Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do piątkowych danych GUS. W jego ocenie na koniec III kwartału br. inflacja obniży się poniżej 10 proc. - stwierdził.

Styczeń przyniesie dalszy wzrost inflacji. / fot. PAP/Tomasz Waszczuk