PIE: Tegoroczny spadek światowego handlu będzie płytszy niż się obawiano

PIE powołuje się na październikową prognozę Światowej Organizacja Handlu (WTO), z której wynika, że w 2020 r. spadek wolumenu światowego handlu towarami wyniesie 9,2 proc. To wskaźnik wyższy od przewidywanego w kwietniu br. nawet w wariancie optymistycznym (zakładającym spadek o 12,9 proc.), nie mówiąc o scenariuszu pesymistycznym (wolumen niższy o 31,9 proc.).

Analitycy zwrócili uwagę, że podwyższenie prognozy wiąże się z ożywieniem obrotów handlowych w III kwartale w wyniku znoszenia lockdownów w różnych krajach, które nastąpiło po rekordowo głębokim załamaniu handlu w II kwartale (spadek o 14,3 proc.). "Ożywienie to może być jednak przerwane przez ponowną falę pandemii w głównych ośrodkach gospodarczych świata, a w efekcie prognoza obarczona jest istotnym ryzykiem korekty w dół" - wskazano w najnowszym "Tygodniku Gospodarczym PIE".

PIE zwrócił uwagę na zróżnicowanie przewidywanego przez WTO tegorocznego spadku wolumenu eksportu w poszczególnych regionach. "O ile w Azji ma on obniżyć się jedynie o 4,5 proc., o tyle w Europie o 11,7 proc., a w Ameryce Północnej o 14,7 proc." - podkreślił.

Eksperci wskazali też na wyraźnie mniejszy niż w poprzednich prognozach optymizm WTO dot. szacunków na przyszły rok. Według najnowszej prognozy organizacji wolumen światowego handlu towarami zwiększy się w 2021 r. o 7,2 proc., wobec przewidywanych w kwietniu ok. 21-24 proc. "Tegoroczny spadek handlu światowego nie będzie zapewne tak głęboki, jak się tego początkowo obawiano, jednak powrót do tendencji przedkryzysowych może potrwać znacznie dłużej" - zaznaczył PIE.

Podobne do WTO są prognozy dot. handlu światowego formułowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Po przewidywanym spadku o 10,4 proc. w bieżącym roku, wolumen światowego handlu towarami i usługami ma zwiększyć się w roku przyszłym o 8,3 proc. W odniesieniu do bieżącego roku jest to prognoza wyższa od opublikowanej w czerwcu (o 1,5 pkt. proc.) i kwietniu (o 0,6 pkt. proc.). Handel samymi tylko towarami ma, według MFW, obniżyć się o 8,1 proc. w 2020 r. i wzrosnąć o 8,4 proc. w 2021 r. - wyliczono.

"Na tle wielkości europejskich i światowych korzystnie przedstawiają się wyniki polskiego eksportu" - podkreślił PIE. W ośmiu miesiącach bieżącego roku eksport towarów wyrażony w złotych był o 3,2 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Z kolei spadek liczony w euro wyniósł 5,6 proc.