154 mld dol. wyniosła w 2020 r. wartość eksportu towarów i usług sektora teleinformatycznego w państwach Inicjatywy Trójmorza - poinformował w piątek Polski Instytut Ekonomiczny. Jak dodano, branża teleinformatyczna odpowiadała w tym czasie za 4,7 proc. PKB tego regionu.

Jak wskazał w piątek Polski Instytut Ekonomiczny, sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach Inicjatywy Trójmorza (TSI) "charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju". Dodano, że świadczy o tym trwały wzrost udziału wartości dodanej w PKB, powstające miejsca pracy, a także dynamika obrotów handlowych.

"W latach 2015-2020 wartość dodana tworzona w sektorze ICT rosła przeciętnie o 10 proc., a w relacji do PKB osiągnęła poziom 4,7 proc. O rosnącym znaczeniu ICT dla regionu świadczy też dynamicznie rosnąca liczba pracujących" - podano.

Z danych PIE wynika, że w 2020 r. w usługach ICT pracowało niemal 1,4 mln osób, co stanowiło niemal jedną czwartą zatrudnionych w tym sektorze w całej UE. "Kraje regionu Trójmorza mają też ugruntowaną pozycję w globalnym handlu, odpowiadając za ok. 4 proc. handlu towarami i ok. 5,5 proc. handlu usługami ICT" - wskazano. Jak dodano, eksport towarów ICT opiera się na komputerach i sprzęcie peryferyjnym (33 proc.), telekomunikacyjnym (31 proc.) oraz elektronice użytkowej (24 proc.), zaś zagraniczna sprzedaż usług ICT jest zdominowana przez usługi komputerowe (81 proc.). Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy oraz Stany Zjednoczone, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż usług jak i sprzętu ICT.

Zgodnie z opracowaniem w 2020 r. wartość eksportu towarów i usług sektora teleinformatycznego w państwach Inicjatywy Trójmorza wyniosła 154 mld dol. "Branża teleinformatyczna odpowiadała za 73 mld dol. wartości dodanej wytworzonej w krajach TSI i 4,7 proc. PKB tego regionu" - podał PIE.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego pięć krajów należących do Inicjatywy Trójmorza, czyli Słowenia, Austria, Litwa, Chorwacja, Estonia znajduje się powyżej średniej UE w kategorii integracja technologii cyfrowych, zawierającej wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych przez firmy. Słowenia zajmuje drugie miejsce pod względem wykorzystania ICT na rzecz zrównoważenia środowiskowego oraz jest liderem w TSI w trzech podkategoriach.

Jak zauważył PIE, wydarzenia ostatnich lat, takie jak pandemia i agresja Rosji na Ukrainę, "były testem odporności dla krajowych gospodarek". "W tym kontekście należy wskazać, że sektor ICT okazał się mocną stroną regionu Trójmorza. Z jednej strony cały czas rosło zatrudnienie, szczególnie w usługach IT. Z drugiej, w ostatnich latach pojawiły się w regionie nowe +jednorożce+ - firmy z obszaru IT wyceniane na ponad 1 mld dol." - podano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.