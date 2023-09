Polska wyeksportowała w pierwszych siedmiu miesiącach br. 90 tys. ton gofrów i wafli o wartości 503 mln euro - poinformowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W 2022 roku wyroby te trafiły do odbiorców w ponad 106 krajach - głównie w UE - dodali.

W czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE" analitycy zwrócili uwagę, że eksport wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, w tym także gofrów i wafli, w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. rósł mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych (m.in. wzrost cen energii i surowców do produkcji), skutkujących rosnącymi kosztami produkcji.

"W tym okresie zagranicznym odbiorcom dostarczono 90 tys. ton gofrów i wafli o wartości 503 mln euro. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wolumen sprzedanych produktów wzrósł o 6,6 proc., zaś wartość - o 16,1 proc." - wskazano.

W zeszłym roku gofry i wafle "made in Poland" kupili odbiorcy z ponad 106 krajów. Do najważniejszych rynków zbytu należały kraje unijne, a wśród nich: Niemcy (ok. 17,8 proc. udział w wartości polskiego eksportu tego rodzaju wyrobów), Francja (8,4 proc.), Czechy (5 proc.) i Rumunia (4,5 proc.). Spośród krajów pozaunijnych największymi odbiorcami były: Wielka Brytania (13,5 proc.), Stany Zjednoczone (ok. 4 proc.), Rosja (ok. 3 proc.) i Arabia Saudyjska (2,2 proc.) - podsumowano.

Analitycy podkreślili, że gofry i wafle są najważniejszą pozycją w polskim eksporcie wśród wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Według danych GUS, które przywołało PIE, w 2022 r. stanowiły one około 33 proc. polskiego eksportu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. "Polska wyeksportowała 155 tys. ton gofrów i wafli o wartości 828 mln euro" - zaznaczono. Dodano, że w ujęciu ilościowym było to o 17 proc. więcej niż rok wcześniej, a w ujęciu wartościowym - o ponad 32 proc. więcej rdr.

Polskie gofry i wafle, jak podkreślili eksperci PIE, okazały się też odporne na skutki pandemii COVID-19. "W porównaniu z 2019 r. nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży tych produktów za granicą o 34,9 proc., a w ujęciu wartościowym - o 60,9 proc." - zauważyli. O silnej pozycji konkurencyjnej producentów tych towarów na rynkach zagranicznych, jak podkreślili, świadczy też wysoki udział Polski w ich światowym eksporcie - w 2022 r. było to 15,1 proc.

W analizie przypomniano, że w latach 2013-2022 wartość polskiego eksportu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich wzrosła o ok. 230 proc. W 2022 r. Polska sprzedała za granicę 812 tys. ton tego typu wyrobów o wartości ponad 2,5 mld euro. Według statystyk międzynarodowych, na które powołało się PIE, w ubiegłym roku udział Polski w światowym eksporcie tych wyrobów wyniósł ok. 5,6 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.