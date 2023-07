Dołek koniunktury za nami; w kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności w krajowej gospodarce - prognozuje Sebastian Sajnóg z PIE w komentarzu do wskaźnika PMI dot. polskiego przemysłu. Dodał, że odbudowę aktywności przemysłowej ma wspierać niższy wzrost kosztów działalności.

W czerwcu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce spadł z majowego poziomu 47,0 do 45,1, sygnalizując pogorszenie kondycji krajowego sektora wytwórczego 14. miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku - przekazała firma analityczna S&P Global.

"Nastroje w firmach przemysłowych dalej są pesymistyczne. Niemniej dołek koniunktury jest już za nami" - wskazał Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności w krajowej gospodarce.

Ekspert zwrócił uwagę, że Indeks PMI od ponad roku utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, co oznacza kurczenie się aktywności w sektorze. "Taki rezultat wpisuje się w zmiany widoczne w Europie. Wyniki badania w Polsce są jednak lepsze niż w Niemczech (41,0 pkt.) czy strefie euro (43,6 pkt.)" - dodał.

Zaznaczył, że komentarz S&P wskazuje, iż firmy "wciąż słabo oceniają bieżącą produkcję i portfel zamówień"; spadek nowych zamówień jest najmocniejszy w całym 2023 r. "Przedsiębiorcy raportują poprawę drożności łańcuchów dostaw, co przekłada się na krótszy czas dostaw" - wyjaśnił. Zwrócił uwagę, że firmy raportują też spadek kosztów produkcji oraz rekordową obniżkę cen wyrobów gotowych.

Sajnóg zaznaczył, że słabe wyniki aktywności przemysłowej potwierdzają dane GUS - produkcja w maju skurczyła się o 3,2 proc. PIE oczekuje, że kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności. "W kolejnych kwartałach prawdopodobnie wrócimy do wzrostów o około 1-2 proc. Badania koniunktury GUS potwierdzają, że mimo negatywnej oceny bieżącej sytuacji, przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość" - wskazał analityk PIE.

W jego ocenie odbudowę aktywności przemysłowej będzie wspierać niższy wzrost kosztów działalności. "Badania ankietowe wskazują, że firmy rzadziej postrzegają je jako barierę ograniczającą działalność. To m.in. efekt spadku indeksu cen PPI" - zaznaczył. Przypomniał, że w maju zmniejszył się on z 6,2 proc. do 3,2 proc.; przez większą część minionego roku dynamika przekraczała 20 proc.

Wskaźnik S&P Global PMI Polski Sektor Przemysłowy to złożony indeks jednocyfrowy, obrazujący kondycję przemysłu, kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.