95 proc. samochodów elektrycznych na świecie w 2022 r. sprzedano w Chinach, Stanach Zjednoczonych i w Europie, co wskazuje na nierównomierne wdrażanie technologii niskoemisyjnych na świecie – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny w opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym.

Jak zauważyli ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powołując się na dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), sprzedaż samochodów elektrycznych w 2022 r. osiągnęła rekordową liczbę ponad 10 mln, co oznacza prawie 10-krotny wzrost w ostatnich pięciu latach.

Jak jednak dodano, 95 proc. samochodów elektrycznych na świecie w 2022 r. - zgodnie z MAE - sprzedano w Chinach, Stanach Zjednoczonych i w Europie, co "wskazuje na nierównomierne wdrażanie technologii niskoemisyjnych na świecie". "Podobnie jest z technologią wychwytu CO2 (CCS) - 75 proc. działających i zaplanowanych instalacji CCS jest ulokowanych w Ameryce Północnej i w Europie" - zwrócono uwagę.

Zgodnie z raportem PIE, moc odnawialnych źródeł energii wzrosła w ub.r. do 340 GW, przekładając się na 30 proc. udział w wytwarzaniu energii elektrycznej. "Inwestycje w czystą energię osiągnęły maksymalną wartość 1,6 bln USD w 2022 r., czyli wzrosły o 15 proc. rdr" - wskazano. Energia wyprodukowana w panelach fotowoltaicznych osiągnęła blisko 1300 TWh, będąc największym wzrostem wśród technologii OZE o 26 proc. rdr. Jak dodano, zgodnie z zapowiedziami producentów, w ciągu pięciu lat możliwości produkcyjne paneli fotowoltaicznych na świecie ulegną podwojeniu.

"W instalacji pomp ciepła odnotowano kolejny rekord - wzrost sprzedaży o 11 proc. Moc zainstalowana elektrolizerów (urządzeń wykorzystywanych do produkcji wodoru) wzrosła o 20 proc., a zdolności produkcyjne tych urządzeń o 25 proc. Przybyło także 8 GW mocy w elektrowniach jądrowych, czyli odnotowano wzrost o 40 proc. Jednak według MAE, nadal jest to za mało do realizacji emisyjnie zerowego netto scenariusza do 2050 r." - przekazali analitycy PIE.

Jak wskazano, MAE przypomniało, iż w 2022 r. największy producent baterii ogłosił rozpoczęcie produkcji sodowo-jonowych baterii do samochodów elektrycznych, będących alternatywą dla baterii litowo-jonowych. Także w ub.r. dwie demonstracyjne instalacje elektrolizerów stałotlenkowych o wysokiej wydajności i dużej skali rozpoczęły produkcję wodoru.

"Co więcej, na początku 2023 r. pierwszy transport ciekłego CO₂ został przewieziony z Belgii do geologicznego składowania u wybrzeży Danii pod Morzem Północnym, co stanowi przełomowe osiągnięcie dla sektora wychwytywania CO2" - podsumowano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny, który m.in. przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki.