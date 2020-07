Piechociński: Eksport do Singapuru to dla polskich firm olbrzymia szansa

Janusz Piechociński przypomina, że na mocy umowy handlowej z Unią Europejską Singapur usunie wszystkie pozostałe cła na produkty z UE i zobowiąże się do utrzymania dotychczasowego bezcłowego dostępu do rynku dla wszystkich pozostałych produktów UE.

- Umowa stwarza również nowe możliwości dla dostawców usług z UE, między innymi w sektorach takich jak telekomunikacja, ochrona środowiska, inżynieria, informatyka i transport morski. Sprawi ona również, że otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne. Singapur zgodził się również na zniesienie przeszkód w handlu, oprócz ceł w kluczowych sektorach, przykładowo poprzez uznanie unijnych testów bezpieczeństwa w odniesieniu do samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz uznawanie etykiet, które unijne przedsiębiorstwa stosują do wyrobów włókienniczych - mówi.

Prezes IPHPA przypomina, że w latach 2012-2015 Polska podjęła aktywną i skuteczna ekspansję na rynek Singapuru.

- Zwiększono współpracę gospodarcza, lotniczą i portową. Singapur to dopiero piąty największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, podczas gdy dla całej UE jest największym. Do tego od lat w handlu z tym krajem notujemy ujemne saldo. Singapur jest 27. największym partnerem handlowym Polski poza UE. Wartość polskiego eksportu do Singapuru to 217 mln euro, podczas gdy wartość naszego importu z tego kraju wynosi 350 mln euro. W 2018 Singapur, pod względem wartości eksportu ogółem, zajmował 55. pozycję jako partner handlowy Polski, z udziałem w eksporcie Polski ogółem na poziomie 0,1 proc. Pod względem wartości importu zajmował 46. pozycję, z udziałem w imporcie ogółem na poziomie 0,3 proc. Dla Singapurczyków w dalszym ciągu Chopin jest pierwszym „brandem” kojarzonym z Polską - mówi.

Piechociński zwraca uwagę na fakt, że Singapur sprowadza z zagranicy ponad 90 proc. konsumowanych tam produktów spożywczych, a w wyniku pandemii Covid-19 boryka się z zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

- Odkąd w połowie kwietnia Singapore Food Agency (SFA) - instytucja zajmująca się bezpieczeństwem żywnościowym - ogłosiła, że poszukuje nowych dostawców produktów rolnych, kontrakty eksportowe z singapurskimi dystrybutorami podpisało siedem polskich firm. 29 maja Polska i Singapur podpisały wspólne oświadczenie, w którym deklarują, że w odpowiedzi na trwającą pandemię zagwarantują szybszy przepływ towarów, co w praktyce ma pomóc Singapurowi w zagwarantowaniu sobie dostępu do podstawowych produktów - mówi.