Piechociński: Singapur jest logistyczno-handlową bramą do Azji

Janusz Piechociński wskazuje, że Singapur jest logistyczno-handlową bramą do Azji.

- Singapur to światowy lider porozumień handlowych wykorzystujący swoje świetne położenie i historyczne dokonania w łączeniu Azji ze światem. Do historii dyplomacji przeszła już bardzo pragmatyczna wypowiedz Premiera Singapuru, który czasie narastania wojen handlowych USA –Chiny powiedział „Gdy się kłócą nasi przyjaciele, my milczymy” - dodaje.

Prezes IPHPA jest zdania, że Singapur jest najbardziej stabilnym państwem Azji Południowo-Wschodniej, zaliczanym do tzw. tygrysów azjatyckich.

- Rozkwit gospodarki kraju w ciągu ostatnich dwudziestu lat charakteryzował się średnio 5-10% rocznym wzrostem. Wysoko rozwinięty jest przemysł elektroniczny, chemiczny, farmaceutyczny, maszynowy, stoczniowy, odzieżowy, cementowy. Singapur to również wielkie azjatyckie centrum finansowe, bankowe – 170 banków (w tym 120 zagranicznych), handlowe (usługi wytwarzają 62% produktu krajowego brutto) oraz nowoczesne centrum naukowe. Kraj posiada największą w świecie giełdę kauczuku, cyny, przypraw korzennych. Singapur jest trzecim, co do wielkości w świecie (po Rotterdamie i Houston), centrum rafinacji ropy naftowej (ok. 55 mln ton rocznie). W Singapurze istnieje wielki przeładunkowy port morski (drugi po Rotterdamie w Świecie), obsługujący ok. 40 tys. statków rocznie, wolnocłowy port tranzytowy i tzw. tania bandera (flota handlowa o nośności ok. 15 mln DWT). Duże znaczenie ma również turystyka (ponad 6 mln gości rocznie, wpływy z turystyki to ok.10 mld dolarów). Singapur znajduje się aktualnie na 4. miejscu na świecie w rankingu państw o najwyższym PKB na mieszkańca. Wyprzedzają go tylko Katar, Makau (specjalny region administracyjny Chin) i Luksemburg - mówi.

Piechociński przypomina, że w 2019 weszła w życie Umowa o wolnym handlu UE-Singapur.

- Singapur jest zdecydowanie największym partnerem handlowym UE w Azji Południowo-Wschodniej. Wymiana towarowa wynosi ponad 53 mld euro, a wymiana usług warta jest 51 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 tys. przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W rekordowym 2017 r. łączna wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 344 mld euro - wskazuje.

