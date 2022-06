Pieniądze ważniejsze niż elastyczność. Jakie są potrzeby pracowników?

Pandemia miała zmienić na stałe piramidę potrzeb pracowników i wyróżnić m.in. elastyczność. Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza szybko to zweryfikowała. Inflacja i rosnące koszty życia powodują, że nie chcemy kilku dni pracy zdalnej w tygodniu, tylko podwyżek, które dogonią coraz wyższe ceny. Eksperci Personnel Service podkreślają, że dla wyższego wynagrodzenia jesteśmy też gotowi zmienić pracę. To rodzi jednak duży problem.

Wysokość wynagrodzeń ważniejsza niż elastyczność /fot. Unsplash

Z raportu amerykańskiej firmy Robert Half wynika, że 56 proc. menadżerów zwraca uwagę na kompresję płac, czyli zjawisko, w którym nowi pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenia niż aktualnie zatrudnieni.

Pracodawcy znajdują się teraz w trudnym położeniu. Inflacja, z którą wszyscy się mierzymy, powoduje, że oczekiwania płacowe rosną. Widać to zwłaszcza w nowych procesach rekrutacyjnych, gdzie pracownicy chcą zarobków o 5, 10 a nawet 20 proc. wyższych niż oferowane do tej pory. Może się wtedy pojawić zjawisko zwane kompresją płac, gdzie nowo zatrudniona osoba otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż pracownicy na analogicznych stanowiskach. To rodzi duże ryzyko, że nasz zespół będzie się czuł niedoceniony. Trzeba jednak powiedzieć, że aktualnie pieniądze są najskuteczniejszą metodą przyciągnięcia nowych osób. Pandemia miała wybić na prowadzenie inne czynniki, ale inflacja szybko to zweryfikowała

– mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service S.A.