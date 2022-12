Holenderka Danielle Koning ogrzewa swoje uprawy ciepłem wytwarzanym przez komputery pracujące jako "kopalnie bitcoinów". To efekt dużego wzrostu cen gazu. Jak nietypowe rozwiązanie działa w praktyce?

W Holandii powstała plantacja ogrzewana ciepłem pochodzącym z kopalni bitcoinów. fot. pexels

Holandia: szklarnia ogrzewana bitcoinem

Ogromne koszty energii sprawiły, że niektórzy holenderscy plantatorzy nie posadzili w tym roku tulipanów. Jedni czekają do następnego, licząc na to, że coś się zmieni, inni już splajtowali. Inną drogę wybrała Danielle Koning, która nie dość, że nadal ogrzewa swoje szklarnie, to jeszcze za to nie płaci. Plantatorka pozyskuje darmowe ciepło do ogrzewania roślin, współpracując z "kopalnią bitcoinów".

Jak to możliwe? "Wydobywanie" krytptowalut polega na wykonywaniu niezwykle żmudnych obliczeń. Robią to specjalnie przystosowane komputery, które zużywają dużo prądu i wytwarzają mnóstwo ciepła. "Ich procesory nieustannie starają się odgadnąć losowe liczby i mocno się przy tym grzeją. Różnica temperatur na wejściu i wyjściu z kopalni sięga 20 stopni Celsjusza" - tłumaczy w rozmowie z serwisem Euronews Bert de Groot, właściciel firmy Bitcoin Brabant.

Ekologiczna kopalnia bitcoina ogrzewa szklarnię

Plantatorka tulipanów o tym wiedziała, więc postanowiła nawiązać współpracę z firmą de Groota. Wystarczyło tylko wstawić jego komputery do jej szklarni i problem ogrzewania właściwie sam się rozwiązał. Zdaniem Danielle to sytuacja, w której każdy wygrywa. Plantatorka tulipanów i firmy wydobywczej podzielili własność komputerów i produkowanych przez nie bitcoinów. Ona dogląda kwiatów, on odwiedza plantację, by konserwować komputery, usunąć z nich kurz i owady z wentylatorów.

Współpracująca ze szklarną "kopalnia" jest ekologiczna, bo komputery zasila energia słoneczną z instalacji fotowoltaicznej na dachu, co redukuje ogromne zwykle rachunki za prąd. Dla Berta de Groota ważne jest też to, że dzięki uzależnieniu od gazu ziemnego i korzystaniu z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jego firma pomaga środowisku. "Nasza działalność ma w rzeczywistości ujemny bilans emisji dwutlenku węgla, podobnie jak wszystkie operacje, w które się angażuję. Właściwie to nawet ulepszamy środowisko" - zapewnia. Bert de Groot ma też firmę Bitcoin Bloem, która online sprzedaje tulipany za bitcoiny.