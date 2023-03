Biznes i technologie

Pierwszy gazowiec z floty Orlenu dostarczył LNG do terminala w Świnoujściu

Autor: PAP

Data: 11-03-2023, 12:54

Gazowiec "Lech Kaczyński" - pierwszy z floty jednostek do przewozu LNG Grupy Orlen po raz pierwszy zawinął do gazportu w Świnoujściu z ładunkiem gazu. To przełomowy dzień, Polska jest suwerenna energetycznie - podkreślał w sobotę na miejscu wicepremier Jacek Sasin.