PIG-PIB: konieczne dalsze badania, by ocenić czy nagromadzenia wodoru w Polsce mogą mieć charakter złóż

Autor: PAP

Data: 04-11-2023, 07:30

Potrzeba dodatkowych badań, by ocenić, czy nagromadzenia wodoru na obszarze Polski mogą mieć charakter złóż - przekazał PAP Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Dodano, że dotychczasowe poszukiwania nie wykazały złoża wodoru, takiego typu jak to odkryte we Francji.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP