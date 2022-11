Prawie trzy promile alkoholu w organizmie miał 33-letni kierowca tira, którego w Bidzinach (Świętokrzyskie) zatrzymali do kontroli policjanci. Mężczyzna ciężarówką przewoził transport z piwem. Został zatrzymany po obywatelskiej interwencji – poinformowała świętokrzyska policja.

Pijany mężczyzna ciężarówką przewoził transport z piwem. / fot. PAP/Darek Delmanowicz

Pijany mężczyzna ciężarówką przewoził transport z piwem

We wtorek po południu do dyżurnego kraśnickiej komendy wpłynęła informacja, że kierujący pojazdem ciężarowym, jadący krajową "74" w kierunku Opatowa, wykonuje niebezpieczne manewry. Kierowca miał zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu oraz przyspieszać i zwalniać bez wyraźnego powodu. Na tę informację zareagowali policjanci ożarowskiego komisariatu, którzy zatrzymali pojazd do kontroli w Bidzinach.

"Badanie alkomatem wykazało, że 33-latek z województwa śląskiego kierował zestawem pojazdów, mając w organizmie 2,8 promila alkoholu" - przekazała w środę mł. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy opatowskiej policji.

"Podczas kontroli wyszło również na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą żadnego pojazdu, ponieważ w czerwcu tego roku popełnił podobne przestępstwo. Kuriozum w tej sytuacji budzi również fakt, że ładunek, który przewoził, stanowiło piwo" - dodała.

Funkcjonariuszka podkreśliła, że na uznanie zasługuje postawa osoby zgłaszającej, która zareagowała na niebezpieczną sytuację na drodze. "Być może informacja przekazana służbom uratowała komuś życie" - zwróciła uwagę.

33-latkowi grozi do pięciu lat więzienia. Sprawa trafi do sądu.

