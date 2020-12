Piomar wprowadził się do Panattoni Park Opole

Wschodzące Opole. Panattoni Park Opole to nowy punkt na mapie powierzchni magazynowych oferowanych przez Panattoni w województwie opolskim, w południowo-zachodniej Polsce. Park będzie docelowo składał się z dwóch budynków o łącznej powierzchni 38 500 m kw. Powstaje w granicach miasta, tuż przy autostradzie A4 - w połowie drogi pomiędzy Katowicami i Wrocławiem – będącej także częścią międzynarodowego korytarza komunikacyjnego Drezno-Kijów.

Doskonałą lokalizację parku docenił kolejny już najemca – firma Piomar, która właśnie wprowadziła się do pierwszego, ukończonego budynku. Spółka zajmuje się transportem, w tym międzynarodowym, oraz logistyką magazynową. W ramach wynajętej przez firmę powierzchni magazynowej – 4 950 m kw. - w Opolu prowadzone będą operacje kompletacji i wysyłki towarów z branży spożywczej. Odporność ogniowa hali została podniesiona do wartości powyżej 4000MJ oraz przystosowana do spełnienia wymogów HACCAP. W związku ze specyfiką składowania towarów szybko rotujących wprowadzono także m.in. oddzielenie stref pracy w obiekcie.

Park w Opolu jest pierwszym centrum dystrybucyjnym budowanym przez Panattoni w tym regionie - do tej pory deweloper zaznaczył swoją obecność realizacjami obiektów BTS. „To idealna lokalizacja dla firm poszukujących alternatywy wobec Katowic czy Wrocławia. Region bardzo dobrze się rozwija, a do tego przyciąga wyśmienicie rozbudowaną infrastrukturą transportową oraz dostępem do wykwalifikowanych zasobów ludzkich. W niespełna 130-tysięcznym mieście jest ok. 18 tys. studentów. To wszystko czyni Opole jednym z najbardziej obiecujących rynków wschodzących na logistycznej mapie Polski” – komentuje Ewa Zawadzka, Development Director w Panattoni.

Panattoni Park Opole to dwa budynki o łącznej powierzchni 38 500 m kw. Pierwszy z obiektów o powierzchni 8 700 m kw. został już wybudowany, drugi – właśnie realizowany - będzie miał z kolei 29 800 m kw. Dzięki możliwości elastycznego kształtowania modułów (najmniejszy to 1000 m kw.) park zaspokoi wymagania klientów z różnych branż, zwłaszcza najemców z sektora logistycznego oraz lekkiej działalności produkcyjnej. Dzięki swemu położeniu nadaje się zarówno dla firm z sektora e-commerce jak i klientów, którym zależy na operacjach prowadzonych w zasięgu strefy miejskiej (last mile delivery). Park przeszedł certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”.

Atutem inwestycji jest bez wątpienia jej położenie gwarantujące szybką i efektywną logistykę. Panattoni Park Opole leży na terenie miasta Opola przy ul. Partyzanckiej. Dzięki autostradzie A4 dotarcie do najbliższych międzynarodowych portów lotniczych we Wrocławiu (ok. 100 km) i Katowicach (ok. 110 km) zajmuje około godzinę. Od granicy czeskiej dzielą park 54 km, a niemieckiej – 240 km. Posiada on również dogodny dostęp do komunikacji – przystanki autobusowe są tuż przy nim.