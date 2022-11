Piosenka "Hayya Hayya (Better Together)" jest oficjalnym hymnem mistrzostw świata w Katarze. Utwór wykonuje tercet, który tworzą amerykański piosenkarz Trinidad Cardona, pochodzący z Nigerii wokalista Davido oraz katarska piosenkarka Aisha.

Piosenka "Hayya Hayya (Better Together)" jest oficjalnym hymnem mistrzostw świata w Katarze. / fot. PAP/ Igor Kralj/PIXSELL

Piosenki na mundial 2022. Oficjalne piosenki FIFA

20 listopada rozpoczną się historyczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Turniej otworzy mecz gospodarzy z Ekwadorem. Zanim piłkarze wyjdą na boisko, na stadionie odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia, podczas której usłyszymy hymn tegorocznych mistrzostw, utwór "Hayya Hayya (Better Together)”. Po raz pierwszy piosenka została zaprezentowana słuchaczom w kwietniu tego roku, podczas losowania grup na mundial.

Słynne piosenki na mundial. Pamiętacie te hity?

Patrząc w przeszłość, utwory będące hymnami mundiali, stawały się wielkimi hitami, do których wracamy pomimo upływu lat. Takim przykładem jest piosenka "Cup of Life" zaśpiewana przez Ricky'ego Martina. Kawałek był hymnem mundialu we Francji w 1998. Piosenkę ciągle możemy usłyszeć w wielu radiach oraz w internecie. Z kolei różne inne piosenki śpiewane przez kibiców na melodię "Cup of Life" możemy usłyszeć na stadionach na całym świecie.

Podobny sukces odniosła piosenka Shakiry "Waka Waka (This Time for Africa)", będąca oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA w 2010. Utwór na kanale YouTube.com ma aktualnie ponad 3,2 mld wyświetleń. Jednak nie wszystkie mundialowe hymny odniosły sukces. Część z nich zakończyła swój żywot razem z końcem konkretnej piłkarskiej imprezy.

W jakim kierunku pójdzie Hayya Hayya? Wkrótce przekonamy się wszyscy.