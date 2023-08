Niech PO z PSL-em nie robią z Polaków idiotów - powiedział PAP Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zapytany o to, jak, wedle jego wiedzy, kształtowało się bezrobocie wówczas, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, a jak jego wskaźniki wyglądają teraz. "To byli ludzie, którzy niszczyli polski rynek pracy i polskiego pracownika, bo mają to w swoim DNA” – zaznaczył.

"Niech PO z PSL-em nie robią z Polaków idiotów. Mi żaden sąd ust nie zamknie i powiem krótko: bezrobocie, za ich rządów, w zależności od roku i województwa czy powiatu, wynosiło kilkanaście procent - 14, 15, 17, 19… W woj. Wielkopolskim i na Śląsku było najniższe, ale poza tym szalało w całej Polsce, w każdym województwie, powiecie i gminie" - powiedział Duda.

Dodał, że on wie o tym najlepiej, gdyż przez osiem lat rządów poprzedniej koalicji Solidarność walczyła z Platformą i PSL-em, bo "to byli ludzie, którzy niszczyli polski rynek pracy i polskiego pracownika". "Kazano nam pracować aż do śmierci poprzez wydłużenie wieku emerytalnego i psuto kodeks pracy" - podkreślił szef KK NSZZ Solidarność.

"Pamiętamy umowy śmieciowe, niepłacenie składek przez pracodawców na ubezpieczenia społeczne, mieli polscy pracownicy pracować aż do śmierci, a ich emerytura i tak by była na minimalnym poziomie, z waloryzacją 30 gr. albo złotówki" - wskazał Duda i wyjaśnił, że polski system ubezpieczeń społecznych ma charakter kapitałowy, więc im więcej ktoś zarabia, im więcej składek odłoży w ZUS, tym większą będzie miał emeryturę, "a to wówczas nie szło ze sobą w parze".

"Niech się więc nie chowają za przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy wydają takie, a nie inne wyroki w związku z kampanią wyborczą. Niech Platforma powie: +tak, za naszych rządów bezrobocie było na poziomie kilkunastu procent, a wiek emerytalny żeśmy podnieśli+. I jestem przekonany, że jeśli by doszli do władzy, to znów by to zrobili, bo po prostu mają to w swoim DNA. Tak samo, jak w swoim DNA mają to, żeby niszczyć rynek pracy, na którym pracownicy mają być niewolnikami.

Piotr Duda wskazał, że kolejnym +osiągnięciem+ poprzedniej ekipy rządzącej jest sprawa pieniędzy z OFE. "Jak to się pan Tusk wówczas wyraził +to nie są pieniądze obywateli+. Bo jak to są pieniądze obywateli, to niech sobie ten obywatel je z konta wyciągnie - to była odpowiedź Tuska. Zabrał te pieniądze na załatanie dziury budżetowej, pieniądze pracowników, przez wiele lat oszczędzane na otwartych funduszach emerytalnych - przypomniał Duda.