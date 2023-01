W całym kraju realizowanych jest 146 projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, ich łączny koszt to 3 mld zł, z czego niecałe 2 mld zł to wkład unijny – powiedział w piątek wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński.

Wicepremier odwiedził Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które od 2016 r. realizuje dofinansowany z POIiŚ projekt "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska". Minister zaznaczył, że warta 122 mln zł inwestycja, w której prawie 70 mln zł pochodzi z POIiŚ, dobiega już końca.

"Bardzo się cieszę, że ta bardzo trudna inwestycja tak sprawnie przebiega, w przyszłym roku będzie już ukończony cały projekt, ale już widzimy efekty, bo 90 proc. zostało już zrealizowane" - powiedział Gliński. Jak ocenił, zabrzańska placówka jest jednym z czołowych muzeów technicznych w Polsce i przykładem tego, jak bardzo tego typu inwestycje są potrzebne. Mają one walor poznawczy, edukacyjny, wspólnotowy, łączący - wskazał.

Minister zaznaczył, że inwestycja w Zabrzu to jeden ze 146 projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których łączny koszt wynosi 3 mld zł, z czego niecałe 2 mld zł to wkład unijny, reszta to środki krajowe.

"Wszystko warto także interpretować w kontekście całego wysiłku inwestycyjnego w kulturze i dziedzictwie narodowym w ostatnich latach, ponieważ te nasze inwestycje to już jest w tej chwili 6250 inwestycji w całej Polsce (…)" - wskazał wicepremier.

"To jest duża satysfakcja, bo te inwestycje są kochane przez Polaków; nie tylko zresztą - przez turystów, przez tych ludzi, którzy korzystają w kultury, z naszym muzeów, z instytucji samorządowych, tych, które są prowadzone przez ministerstwo czy przez stowarzyszenia czy instytucje prywatne, które wspieramy" - dodał. "Ponad 6 tys. inwestycji w siedem lat - to jest chyba dobry wynik" - przekonywał.

Minister wyraził także zadowolenie z frekwencji w placówkach muzealnych w Polsce, która - jak mówił - odbudowuje się po pandemii, a w muzeum w Zabrzu jest już więcej zwiedzających niż w 2019 r. Wyjątkiem są tu muzea, zwiedzane głównie przez turystów zagranicznych. "Ale i także z zagranicy coraz więcej osób wraca i korzysta z oferty kulturalnej, która przedstawiamy" - zaznaczył.

Gliński wskazał, że zabrzańskie muzeum jest szczególnym miejscem dla Śląska w związku z zachodzącymi w tym regionie zmianami. "Dzisiaj zresztą bardzo dobra wiadomość: polski Sejm przyjął ostatecznie ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, więc będzie dodatkowe wsparcie dla tych wszystkich koniecznych zmian transformacyjnych. Zresztą, jak państwo wiecie, one także podlegają rewizji w związku z różnymi sytuacjami geopolitycznymi. Ale jest oczywiste, że musimy unowocześniać naszą ofertę nie tylko kulturalną, ale każdą inną cywilizacyjną tu na Śląsku i państwo polskie jest w to zaangażowane" - podkreślił minister.

"Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że budżet centralny musi wspierać rozwój regionalny i staramy się to robić. (…) Muzeum Górnictwa Węglowego jest takim doskonałym przykładem" - podsumował.

Podczas wizyty w Zabrzu minister odwiedził dwa najważniejsze poprzemysłowe obiekty współprowadzonego przez samorządy miasta i województwa Muzeum Górnictwa Węglowego - jedną z lokalizacji Sztolni Królowa Luiza i kopalnię Guido, gdzie zwiedził podziemną trasę turystyczną.

Kopalnię Guido założył w 1855 r. pruski magnat przemysłowy Guido Henckel von Donnersmarck. W 1967 r. utworzono tam kopalnię doświadczalną, a w latach 1982-96 funkcjonował Skansen Górniczy Guido. Od czasu ponownego otwarcia dla ruchu turystycznego w czerwcu 2007 r. w kopalni udostępniono turystom trzy poziomy: historyczny 170 m, oraz - bliższe współczesności - 320 m i 355 m.

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza łączy dwa historyczne obiekty: kopalnię Luiza i Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną, ciągnąca się od Zabrza do Chorzowa. Poza podziemną częścią, w której część trasy turystycznej pokonuje się pieszo, a część łodziami (to najdłuższy podziemny spływ łodziami w Polsce), kompleks umożliwia również zwiedzanie zrewitalizowanych obiektów naziemnych, w których można obejrzeć m.in. działająca maszynę parową.

Podczas piątkowej wizyty w woj. śląskim wicepremier Gliński odwiedzi jeszcze Katowice. Zwiedzi Muzeum Śląskie i weźmie udział w wieczornym koncercie inaugurującym nowe organy w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.