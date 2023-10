Wiemy, dlaczego te mieszkania są takie drogie. Dlatego, że Warszawa jest miastem deweloperów, a nie mieszkańców – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński na konferencji prasowej w Warszawie, w której wziął udział także minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

We wtorek przed budynkiem wznoszonym na ulicy Stolarskiej na Pradze odbyła się konferencja prasowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego i ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy poświęcona problemom budownictwa mieszkaniowego w stolicy.

"Pewnie często się wszyscy zastanawiamy, dlaczego mieszkania w Warszawie są takie drogie? Jedną z najbardziej oczywistych odpowiedzi jest taka, że władze Warszawy nie budują mieszkań komunalnych. Żeby mieszkania były tańsze, żeby spadły ceny. To, co robią deweloperzy, musi być zrównoważone podażą mieszkań komunalnych" - powiedział prof. Piotr Gliński.

Zwrócił uwagę, że budownictwo społeczno-komunalne, które wspiera rząd, "jest odpowiedzią na tę sytuację".

"Natomiast jest skandalem, że tak, jak Warszawa nie inwestuje w mosty, w obwodnice, w metro - bo mówię tu o inwestowaniu efektywnym i na miarę naszych potrzeb, a nie inwestowaniu takim, że buduje się najdłużej na świecie linię metra - tak Warszawa nie inwestuje także w mieszkania dla mieszkańców" - mówił. "I to powoduje, że ceny mieszkań w Warszawie są takie wysokie. Naprawdę, najwyższy czas, żeby z tym skończyć" - ocenił. "Nie można głosować na ludzi, którzy nie podejmują decyzji dla ludzi" - podkreślił szef resortu kultury.

Wskazując na budowany budynek Piotr Gliński powiedział, że "to jest przykład właśnie wspólnej pracy rządu i samorządu dzielnicy Pragi-Północ". "To inwestycja dotycząca 72 lokali mieszkalnych za cenę 21 mln zł, z czego prawie 17 mln zł to jest wkład właśnie z programu rządowego, który pan minister Buda prowadzi" - wyjaśnił.

"Naprawdę my i mieszkańcy Warszawy jesteśmy już zniecierpliwieni. Nie można tak prowadzić polityki w mieście" - powiedział. "My wiemy, dlaczego te mieszkania są takie drogie. Dlatego, że Warszawa jest miastem deweloperów, a nie mieszkańców. I najwyższy czas, aby to zmienić" - zaapelował minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Przypomniał, że "Platforma Obywatelska rządzi w tym mieście 17 lat". "Przez 17 lat nie potrafili przygotować takiego, jak jest potrzebny, programu budowy komunalnych mieszkań dla mieszkańców. To, co jest tu robione, to jest po prostu lenistwo pomieszane z kompletnym brakiem profesjonalizmu" - ocenił Piotr Gliński.

"My mamy naprawdę bardzo duże środki. W tym roku 2 mld zł na to, by wspierać budownictwo komunalne, ale słowo +wspierać+ nie oddaje istoty sprawy. My dokładamy się do takich inwestycji w 80 proc., więc ten budynek, który tutaj powstaje, to w zasadzie w większości za środki publiczne, rządowe" - powiedział Waldemar Buda. "Jesteśmy gotowi to robić, ale potrzebne są dodatkowe wnioski, dodatkowe przygotowania do tych budów. My w programie mamy jasną zasadę - nie przychodzimy z marzeniami, tylko przychodzimy z gotowymi projektami, po pozwoleniu na budowę" - wyjaśnił minister rozwoju i technologii.

Zwrócił uwagę, że "jeżeli miasto nie ma takich przygotowanych projektów, jeżeli nie ma przygotowanych działek - to też nie wnioskuje o środki, które mamy z funduszu dopłat na budownictwo społeczno-komunalne". "Jeżeli w Warszawie mamy niewielki zasób nieruchomości komunalnych i ogromną rzeszę mieszkań prywatnych sprzedawanych przez deweloperów - to oni dyktują warunki" - powiedział. Dodał, że "należy do tego dołożyć brak planów zagospodarowania przestrzennego i wysokie ceny działek".

Waldemar Buda przypomniał, że "kolejka oczekujących nawet kilka lat w samej Warszawie na mieszkania komunalne to jest kilka tysięcy osób". "Tutaj się buduje 72 mieszkania, a kilka tysięcy osób cały czas oczekuje" - powiedział.

"Potrzebna jest aktywność i polityka mieszkaniowa po stronie samorządów. Jesteśmy gotowi ją wspierać i mamy na to środki. W tym roku to prawie 2 mld zł. Pan premier Mateusz Morawiecki obiecał, że każdego roku będzie więcej. Jesteśmy gotowi - tylko trzeba to zorganizować" - wyjaśnił minister rozwoju i technologii. "Trzeba dobrego zarządcy, żeby wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobić i przygotował te projekty" - podkreślił Waldemar Buda.

Na zakończenie konferencji prasowej obaj ministrowie zaprezentowali symboliczny czek na kwotę 16 mln 782 tys. 124 zł, która Ministerstwo Rozwoju i Technologii wsparło inwestycję mieszkaniową przy ulicy Stolarskiej w Warszawie, której ukończenie zaplanowano na kwiecień 2024 r.