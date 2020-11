Piotr Grabowski, FoodTech: Ważna jest edukacja inwestorów, żeby zmienili swoje podejście do start-upów

Zdaniem Piotra Grabowskiego nie jest łatwe namówienie firm z sektora spożywczego do inwestowania w start-upy.

– Wiele osób mówi nam, że jest bardzo wcześnie dla nas i my się z tym zgadzamy, i uważamy, że jest to dla nas akurat dobre. Szukamy osób, które zechcą zainwestować w środowisko start-upów. Akurat w branży spożywczej nie jest to łatwe. W produkcji żywności nie da się ominąć pewnych kosztów stałych jak np. centra dystrybucji, które muszą powstać. Prawda jest taka, że fundusze inwestycyjne w Polsce nie są jeszcze zainteresowane tym kierunkiem inwestycji, bardziej w przyszłości. Chociaż już teraz niektórzy się tym interesują i to pokazuje, że ten kierunek będzie rozwijać się. Aczkolwiek ciężko teraz zainteresować firmy inwestycjami, bo branża spożywcza nie jest traktowana start-upowo. Natomiast to zmienia się na plus – ocenił Piotr Grabowski.

– Ważna jest edukacja inwestorów, żeby zmienili swoje podejście do start-upów. Inwestorzy jeszcze nie są na takim etapie, że chcą w inwestować w start-upy, ponieważ to jest dla nich za małe. Chociaż to zmienia się pomału. I tak np. producenci mięsa chcą inwestować w zamienniki mięsa, chociaż to kilka procent w ich działalności. Dobre przykłady idą zza granicy i pomagają edukować ludzi w Polsce – dodał.