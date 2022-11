Biznes i technologie

Piotr Grauer: Które sektory spożywcze są na świeczniku inwestorów?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 25-11-2022, 13:00

Polski rynek spożywczy jest atrakcyjny ze względu na to, że od czasu wejścia do UE staliśmy się hubem produkcyjno-eksportowym - z Piotrem Grauerem, Partnerem Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG rozmawia Olimpia Wolf.

Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG. Fot. PTWP