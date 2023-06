Biznes i technologie

Piotr Guział ponownie w zarządzie Orlen Deutschland

Autor: PAP

Data: 07-06-2023, 17:45

Piotr Guział został ponownie powołany do zarządu Orlen Deutschland, gdzie odpowiada za rozwój. Stanowisko to objął 1 czerwca - podała w środę niemiecka spółka Grupy Orlen. Poprzednio Guział tę samą funkcję w Orlen Deutschland pełnił od września 2020 r. do lutego 2023 r. Później został doradcą.