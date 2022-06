PiS ogłosi zamianę 500 plus w 700 plus? "Mamy różne propozycje"

Autor: AT

Data: 04-06-2022, 09:02

Jak informuje wyborcza.biz, powołując się na anonimowe źródła w PiS, rząd chce podnieść wysokość świadczenia ze swojego sztandarowego programu Rodzina 500 Plus. Zamiast 500 zł dodatek miałby wynosić 700 zł na dziecko.

Pomysł na 700+ ma zostać oficjalnie zaprezentowany na konwencji partii 4 czerwca. fot. PAP

PiS zamieni 500 plus na 700 plus?

Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększyć wysokość świadczenia 500+ o 200 zł. Pomysł na 700+ ma zostać oficjalnie zaprezentowany na konwencji partii 4 czerwca.

Wyborcza wskazuje, że podwyżka miałaby zostać wprowadzona w 2023 r. w ramach kampanii wyborczej.

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o medialne doniesienia, że podczas konwencji miałaby paść obietnica podwyżki świadczenia 500 plus do 700 zł, odparł, że nic mu nie wiadomo na temat takiej propozycji.

- "Czy będą takiej plany? Tego nie wykluczam, bo mamy różne analizy różnych programów, obniżki podatków czy modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna".

500 plus traci przez inflację

- Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu. Wydaje się, że 500 plus należałoby zrewaloryzować na poziomie 40 proc. – mówił niedawno w Polskim Radiu poseł PiS Paweł Lisiecki.

Co ciekawe, jeszcze w lutym minister rodziny Marlena Maląg przyznała w Radiu Zet, że waloryzacji świadczenia 500 plus w tym roku nie będzie.

Według ekonomistów rekordowa inflacja sprawiła, że rzeczywista wartość nabywcza 500 zł spadła już nawet poniżej 400 zł.

Na czym polega Rodzina 500 plus?

Program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.