PiS szykuje Kodeks rolny. "To byłby taki zbiór przepisów wszystkich"

Autor: PAP

Data: 12-12-2022, 10:45

Kodeks rolny to byłby zbiór wszystkich przepisów, które mają chronić rolników - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jeśli nastąpiłaby jakakolwiek kolizja przepisów z Kodeksu i z innymi ustawami, to on będzie miał pierwszeństwo w stosowaniu - dodał.

PiS szykuje Kodeks rolny. "To byłby zbiór przepisów chroniących rolników"; fot. shutterstock