PiS złożył poprawkę wydłużającą możliwość płatności bonem turystycznym

Autor: PAP

Data: 02-09-2022, 17:37

Wydłużenie terminu płatności bonem turystycznym z 30 września 2022 r. na 31 marca 2023 r. - zakłada poprawka, którą złożyło Prawo i Sprawiedliwość podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

PiS złożył poprawkę wydłużającą możliwość płatności bonem turystycznym /fot. Unsplash

Wydłużenie terminu płatności bonem turystycznym

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła w piątek projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze.

Posłanka PiS Teresa Wargocka zgłosiła do niego poprawkę, która zakłada wydłużenie terminu płatności bonem turystycznym do 31 marca 2023 r. Zgodnie z obecnymi przepisami płatność bonem musi być zrealizowana do końca września 2022 r.

Głosowanie nad całością projektu ustawy zaplanowano na piątek.

Bon turystyczny

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce tylko do końca września.

Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie.

Według danych ZUS w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 27 tys. podmiotów. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej - https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Komu przysługuje bon turystyczny

Co do zasady bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy, że po zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym opiekun SMS-em otrzymuje indywidualny kod, którym potwierdza transakcję.

W przypadku braku zakładki Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/.