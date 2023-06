Nowelizacja Rekomendacji U umożliwi oferowanie wartościowych produktów ubezpieczeniowych klientom banków - oceniła we wtorek Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Poinformowała, że branża ubezpieczeniowa i bankowa pracują obecnie nad dobrymi praktykami dotyczącymi produktów CPI.

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała na swojej stronie o przyjęciu nowej Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance (produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami bankowymi). Zastąpi ona dotychczasową, która obowiązuje od 2014 r.

Polska Izba Ubezpieczeń podkreśliła, że znowelizowana Rekomendacja U jest dobrym dokumentem, który zarówno spełnia oczekiwania nadzorcze, jak i umożliwia oferowanie wartościowych produktów ubezpieczeniowych klientom banków.

Izba zauważyła, że od wydania Rekomendacji U w 2014 r. istotnie zmieniło się otoczenie regulacyjne determinujące określone obowiązki banków w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance; w szczególności weszły w życie przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiany zaproponowane w obecnej Rekomendacji U uwzględniają również wnioski wskazane w opublikowanym w 2022 r. raporcie i ostrzeżeniu EIOPA dot. produktów CPI (ang. Credit Protection Insurance - ubezpieczenie spłaty kredytu) sprzedawanych przez banki - dodała PIU.

Jak wskazano, choć Rekomendacja U nie jest bezpośrednio skierowana do zakładów ubezpieczeń, to wymagania w niej zawarte istotnie wpływają na działalność ubezpieczycieli, którzy w zakresie bancassurance współpracują z bankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz oddziałami instytucji kredytowych. W wielu miejscach Rekomendacja U wprost odnosi się do zakładów ubezpieczeń, nakładając na instytucje bankowe obowiązki, których spełnienie nie jest możliwe bez udziału zakładu ubezpieczeń - podkreśliła Izba.

Poinformowała też, że branża ubezpieczeniowa i bankowa pracują obecnie nad dobrymi praktykami dotyczącymi produktów CPI. Mają one na celu dodatkowe zapewnienie wartości produktu CPI dla klienta i w założeniu będą uzupełnieniem przyjętej przez KNF nowelizacji Rekomendacji U. Mapa drogowa przedstawiająca założenia tych dobrych praktyk została przedstawiona podczas X Kongresu PIU w Sopocie w maju br. Prace nad dobrymi praktykami mają zakończyć się w październiku br. - podała Polska Izba Ubezpieczeń.