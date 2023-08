Robert Makłowicz to cesarz polskiego internetu - znają i kochają go Polacy z każdej grupy demograficznej.

Sam Makłowicz od lat dyskontuje swoją rozpoznawalność użyczając swojego wizerunku rozmaitym produktom - np. kanapkom w jednej z sieci stacji paliw czy słynnej przed laty reklamie proszku do prania:

Wikipedia pisze o Robercie Makłowiczu jako o "dziennikarzu, krytyku kulinarnym, pisarzu, publicyście i podróżniku", wydaje się, że nawet ten zbiór określeń nie wyczerpuje tematu.

- Robert Makłowicz jest postacią, która faktycznie wywołuje zdecydowanie pozytywne skojarzenia wśród Polaków. Jest przy tym szalenie rozpoznawalny, trudno byłoby wręcz znaleźć Polaka, który nie wiedziałby kim jest Robert Makłowicz . Wszystko dzięki programom kulinarno-podróżniczym, które przez prawie 20 lat mieliśmy okazję oglądać w Telewizji Polskiej. Pan Makłowicz prowadził je ze specyficzną charyzmą, dzięki czemu cieszyły się one niesłabnącą popularnością. W 2017 roku po sporze wokół spotu promującego ramówkę pan Makłowicz rozstał się z TVP. Dziś prowadzi swój autorski kanał na YouTube, który jest obserwowany przez ponad 0,5 miliona subskrybentów - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Paweł Jaroszyński , CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Dla młodszych Makłowicz to bohater rozlicznych memów, gifów i śmiesznych filmików. Na wizerunku Makłowicza trudno dopatrzeć się jakichkolwiek skaz. Sam, mimo nieustającej obecności medialnej, unika skandali, a swoją popularność często wykorzystuje dla szczytnych celów, tak jak ostatnio gdy zaapelował o pomoc dla gdyńskiej restauracji Casa Cubeddu Ristorante da Domenico, której wnętrza zniszczył pożar.

- Pan Makłowicz stara się unikać kontrowersyjnych i polaryzujących tematów (te jednak nie zawsze go omijają), dzięki czemu jest postacią mało kontrowersyjną, ale wciąż wyrazistą. Swoją markę osobistą buduje na wiedzy, charyzmie i autentycznej pasji do podróży i kuchni, co bardzo doceniam, bo to bardzo rzadkie wśród influencerów - dodaje Jaroszyński.