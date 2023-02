Na całym świecie, w tym również w Polsce, przybywa zwolenników (przeciwników również) diety keto. W obliczu nadchodzącego święta pizzy sprawdzamy czy można zrobić i zjeść keto pizzę i jak się do tego zabrać...

Dieta ketogeniczna – lub „keto” – to dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa, której celem jest osiągnięcie utraty wagi poprzez spalanie tłuszczu/fot. shutterstock

Dieta ketogeniczna „keto” – to dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa, której celem jest osiągnięcie utraty wagi poprzez spalanie tłuszczu. Ma zapewnić szybkie schudnięcie i uczucie sytości przy mniejszej liczbie zachcianek. Zwolennicy tego stylu odzywiania twierdzą, że dieta poprawia nastrój, koncentrację i dodaje energii.

Pizza a dieta ketogeniczna

Pizza to jedno z ulubionych dań wszystkich na świecie. Na szczęście nie ma potrzeby, żeby jej sobie odmawiać, nawet na diecie ketogenicznej. Z diety keto są wykluczone mąki zbożowe, dlatego lepiej zrobić pizzę samemu w domu, zamiast iść do restauracji. W tym przypadku jest to tylko zaletą, bo dzięki znajomości gramatur można łatwo wyliczyć makroskładniki i dopasować je do swojego dziennego menu - informuje beketo.pl.

Keto pizza. Jak ją zrobić?

Czy osoby będące na diecie keto mogą jeść pizzę? Oczywiście. - to tylko kwestia odpowiedniego doboru składników...

Autorka Food booka "Niskowęglowodanowy 2" Eliza Wydrych-Strzelecka proponuje prosty przepis:

Na średnim ogniu na suchej patelni roztapiamy mozzarellę i widelcem mieszamy ją z kremowym serkiem. Rozpuszczony ser łączymy z mąką migdałową, roztrzepanym jajkiem, przyprawami i proszkiem do pieczenia. Całość zagniatamy jak klasyczne ciasto do pizzy.



Zagniecione ciasto wykładamy na papier do pieczenia i przykrywamy drugą warstwą papieru. Następnie wałkujemy ciasto przez papier i formujemy z niego koło lub kwadrat. Ciasto powinno mieć minimum 2½ cm grubości. Po uformowaniu zdejmujemy górną warstwę papieru do pieczenia. Spód do pizzy pieczemy ok. 10 12 minut w temperaturze 220℃.



Spód do pizzy smarujemy passatą lub keczupem, układamy na nim plas try salami, posypujemy s tartym serem i pieczemy 6 minut w temperaturze 220℃.

Keto pizza - mąka migdałowa czy kokosowa?

Do zrobienia spodu czy też ciasta do pizzy keto można użyć mąki migdałowej lub kokosowej zamiast mąki migdałowej, jeśli chcemy uniknąć orzechów. Mąka kokosowa sprawi, że ciasto będzie bardziej miękkie i mniej żujące, ale doda subtelny smak kokosa.

Używanie mąki migdałowej jako zamiennika białej mąki uniwersalnej to alternatywa dla osób na diecie ketogenicznej. Mąka migdałowa ma wiele zalet zdrowotnych, w tym jest dobrym źródłem wapnia, żelaza, potasu i witaminy E. Ma bardzo niską zawartość węglowodanów – tylko sześć gramów węglowodanów netto na kromkę. Ciasto z niej zrobione może być jednak kruche i łatwo pękać. Dlatego dobrym pomysłem jest użycie tylko dwóch łyżek stołowych mąki migdałowej i czterech jajek w miejsce tłustej skórki do pizzy - informuje ketozaprzykawie.pl.

Czy pizza wyrzuca z ketozy?

Spożywanie tradycyjnej pizzy na diecie keto może oczywiście spowodować „wyrzucenie z ketozy". Dlatego warto sięgać po keto alternatywy. Co prawda dieta ketogeniczna nie jest jeszcze tak rozpowszechniona, żeby można było zamówić keto-wersje pizzy dowożonej z restauracji. Jednak powyżej znajdziecie prosty przepisa na pyszną keto pizzę.

Makroskładniki w diecie keto

Co można spożywać podczas diety ketonowej:

Tłuszcz. Około 55% do 60% twojej diety

Białko. Około 30% do 35%

Węglowodany. Około 5% do 10%

Samopoczucie w trakcie trwania diety

W pierwszym tygodniu mogą wystąpić objawy odstawienia węglowodanów, w tym bóle mięśni, bóle głowy, zmęczenie, mgła umysłowa i głód. W przypadku napadów głodu spróbuj przekąsić wysokotłuszczową przekąskę, taką jak bekon lub ogórek z majonezem z awokado.

W trakcie drugiego i trzeciego tygodnia, zaczniesz czuć się lepiej. Wkrótce niskowęglowodanowe i wysokotłuszczowe jedzenie stanie się dla organizmu bardziej naturalne.

Do czwartego tygodnia można już spodziewać się utraty wagi, jeśli ktoś jest aktywny fizycznie i ściśle trzyma się planu diety.

Kto i po co wymyślił dietę ketogeniczną?

Dieta keto została po raz pierwszy wprowadzona w 1921 roku przez amerykańskiego lekarza dr. Russella Wildera jako sposób na ograniczenie trudnych do opanowania napadów padaczkowych u dzieci. Klasyczna wersja diety keto składa się w 90% z tłuszczu, 6% białka i zaledwie 4% węglowodanów.

Zmodyfikowana dieta ketogeniczna jest nieco mniej restrykcyjną wersją popularnej diety ketonowej i może być jej zdrowszą opcją. Podobnie jak dieta keto, zmodyfikowana dieta keto zmusza organizm do wykorzystywania tłuszczu jako głównego źródła energii. Powoduje to szybką utratę wagi.

Zalety diety keto

Dieta keto jest przyjazna dla budżetu. Pokarmy dla tej diety są łatwe do znalezienia w typowym sklepie spożywczym i nie wymagają drogich ani specjalistycznych artykułów spożywczych.

Poza tym keto jest przyjazne dla osób na diecie bezglutenowej. Przepisy można łatwo modyfikować i nadal przestrzegać diety bezglutenowej. Przyjazna jest również dla odżywiania halal i koszernego. Keto jest niskowęglowodanowa. Pokarmy w tej diecie są bogate w białko i zdrowe tłuszcze oraz mają niską zawartość węglowodanów.