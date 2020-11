PKN Orlen bliżej przejęcia Ruchu

Van Pur złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Browaru Braniewo od Grupy Żywiec

Informując w poniedziałek o finalizowanym przejęciu spółki Ruch, PKN Orlen podkreślił, że "w ramach wykonania układu spłacone zostały wierzytelności, które stanowiły ostatni element procesu".

"Jeszcze w listopadzie odbędzie się Walne Zgromadzenie Ruchu, na którym zostaną wyemitowane nowe akcje i Orlen stanie się, zgodnie z podpisaną w czerwcu tego roku umową akcjonariuszem większościowym Ruchu z pakietem 65 proc. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank" - ogłosił koncern.

"Dotrzymujemy słowa, dlatego - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - zostały uregulowane wierzytelności Ruchu wobec wydawców prasy. To kolejny krok, który przybliża nas do sfinalizowania przejęcia kontroli nad spółką. Mamy już gotowy plan rozwoju Ruchu. Pozwoli on tej spółce odzyskać stabilność finansową i odbudować pozycję na rynku, a w konsekwencji stać się ważną i zyskowną częścią naszego segmentu detalicznego" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Odnosząc się do spłaty wierzytelności, PKN Orlen zaznaczył, że "wypłata należności była możliwa, ponieważ uprawomocniły się postanowienia sądu stwierdzające wykonanie układów z wierzycielami". "Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami środki na wypłaty wierzytelności zapewnił PKN Orlen. Pożyczka dla Ruchu zostanie spłacona ze środków, jakie spółka uzyska z przyszłego podwyższenia kapitału" - wyjaśnił koncern.

PKN Orlen podkreślił, że "zakładana strategia rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG wpisuje się w trendy sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej". "Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych" - dodał koncern. Jak zauważył, przeprowadzone przez niego analizy rynkowe "wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch".

PKN Orlen przypomniał, że złożył spółce Ruch warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki w kwietniu 2019 r. Koncern podkreślił, że decyzję tę poprzedziło badanie due dilligence i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych.

"Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen. W międzyczasie powstał szczegółowy plan restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu" - wspomniał koncern, odnosząc się do przebiegu procesu przejęcia Ruchu.

PKN Orlen wskazał, iż jego kontynuację umożliwiło zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez prezesa UOKiK zgody na objęcie kontroli nad spółką Ruch. "Prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów Ruch z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych stanowiło ostatni warunek i otworzyło dla PKN Orlen drogę do finalizacji transakcji" - zaznaczył koncern.