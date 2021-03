PKN Orlen chce przejąć farmę wiatrową

We wniosku do UOKiK czytamy, że przejęcie wyłącznej kontroli nad NFW przez PKN Orlen będzie polegać na nabyciu przez spółkę Orlen Wind 3 sp. z o.o. w organizacji - spółkę powołaną do akwizycji farm wiatrowych, zależną od PKN Orlen – 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym NFW od ich aktualnych właścicieli tj. od funduszy inwestycyjnych Taiga Inversiones Eólicas, S.C.R., S.A. z siedzibą w Madrycie oraz Santander Energias Renovables SCRA SA, z siedzibą w Madrycie.

NFW zajmuje się eksploatacją trzech farm wiatrowych operujących na terenie Polski. Podstawowym przedmiotem działalności NFW jest wytwarzanie energii elektrycznej.

Działalność Grupy ORLEN jest skupiona przede wszystkim na poszukiwaniu, wydobyciu i przerobie ropy naftowej, sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów petrochemicznych i rafineryjnych, produkcji i obrocie hurtowym energią elektryczną oraz detalicznej prasy i artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

Grupa ORLEN ma spółki zależne w Polsce, Niemczech, Chinach, Czechach, Szwecji, Holandii, USA, Kanadzie, Estonii, na Litwie, Łotwie, Malcie, Słowacji oraz Węgrzech. Ponadto, Grupa ORLEN osiąga obrót w kilkudziesięciu innych krajach na całym świecie.

