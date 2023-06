PKO BP chce pojawić się na platformach do gier oraz rozwinąć aktywność na platformach klasy Metaverse – wynika z komunikatu banku, który planuje też rozwój swojej obecności w tzw. metaverse, czyli wirtualnym świecie poprzez tworzenie cyfrowych przestrzeni edukacyjnych.

Jak poinformował PKO Bank Polski, Bank poszukuje firm, które posiadają doświadczenie technologiczne i podejmą współprace w zakresie projektowania oraz utrzymania wirtualnych przestrzeni. Instytucja ma na celu przyspieszenie rozwoju w tzw. metaverse (wirtualny świat lub zbiór skorelowanych światów wirtualnych - PAP).

"Bank chce pojawić się na platformach gamingowych oraz rozwinąć aktywność na platformach klasy Metaverse. Chce także zbudować modele VR swoich placówek dostosowane do wszystkich najważniejszych środowisk gogli dostępnych na rynku" - wskazano w komunikacie Banku.

Instytucja poszukuje firm do współpracy w zakresie planowanego rozwoju na platformach gamingowych jak Fortnite czy Roblox. "PKO Bank Polski chce utworzyć w tych miejscach dedykowane serwery, gdzie znajdzie się interaktywna przestrzeń edukacyjno-rozrywkowa dla dzieci i młodzieży" - zwrócono uwagę.

Jak przypomniano, PKO BP od 2022 r. jest obecny na platformie Decentraland, gdzie jako pierwszy bank w Polsce uruchomił swoją wirtualną placówkę, będącą cyfrową kopią warszawskiej PKO Rotundy. Za jego pośrednictwem Bank testuje różne formy zaangażowania użytkowników oraz buduje know-how w zakresie obecności w świecie wirtualnym.

"Po pierwszych, bardzo dobrych doświadczeniach związanych z obecnością na platformie Decentraland, PKO Bank Polski chce dalej rozwijać swoją wirtualną PKO Rotundę i zwiększać jej atrakcyjność. Bank poszukuje w tym celu firm zainteresowanych współpracą, które na co dzień będą wspierały zespół bankowych ekspertów w animowaniu przestrzeni oraz w tworzeniu i wdrażaniu kolejnych narzędzi pozwalających dalej budować zaangażowanie użytkowników" - poinformowano.

Jak dodano, PKO BP widzi również przestrzeń do współpracy z zewnętrznymi dostawcami, np. w zakresie nabycia wirtualnej działki czy zaprojektowania przestrzeni dostosowanej do specyfiki platformy The Sandbox.