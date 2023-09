PKO Bank Polski chce zatrudnić 130 specjalistów IT- poinformował w czwartek bank w komunikacie. Zaznaczono, że jest to związane z rozwojem segmentu usług cyfrowych.

Jak poinformowano, poszukiwani są specjaliści z praktycznie wszystkich obszarów IT: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, a także eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji czy inżynierowie DevOps. "Potrzeba rozbudowania zespołów projektowych wynika z dużej skali ambitnych projektów realizowanych w obszarze technologii, m.in. wykorzystujących Data Science, RPA, Machine Learning czy Artificial Intelligence" - wskazano. Przypomniano, że strategia PKO BP na lata 2023-2025 zakłada jeszcze większą koncentrację na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Dyrektor pionu rozwoju aplikacji w PKO PB Piotr Krawczyk, wskazał, że bank ma blisko 12 mln klientów, z czego 63 proc. to klienci cyfrowi. "Mamy 7,6 mln aktywnych aplikacji IKO, a do 2025 r. zamierzamy wszystkie nasze serwisy udostępnić w kanałach zdalnych. Realizujemy coraz więcej projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i jesteśmy na etapie przenoszenia aplikacji mobilnej IKO do chmury" - powiedział cytowany w informacji Krawczyk. Dodał, że PKO BP prowadzi równocześnie wiele projektów informatycznych, które są bardzo złożone i które ze względu na skalę działalności banku, mają duży wpływ na rynek.

Wskazano, że obecnie w różnych obszarach banku w zespołach IT pracuje 2300 osób, tworząc multidyscyplinarne zespoły projektowe, łączące kompetencje IT z biznesowymi. "W budowaniu aplikacji PKO Bank Polski rozwija podejście DevSecOps, które pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na każdym etapie wdrażania technologii" - napisano.

Dodano, że PKO Bank Polski prowadzi szereg programów rozwojowych, które pozwalają pracownikom podnieść kompetencje lub nabyć zupełnie nowe. Główny nacisk kładzie na umiejętności z zakresu chmury, cyberbezpieczeństwa, DevOps, AI czy analityki danych. Rozwija także metodyki Agile i umiejętności w obszarze architektury, analityki wymagań czy szeroko rozumianych kompetencji developerskich.

"Jako pracodawca oferujemy szeroki stack technologiczny, pakiet szkoleń, hybrydowy model pracy, a także stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Inwestujemy w rozwój technologiczny, podnoszenie kompetencji oraz dostosowanie środowiska pracy do potrzeb naszych pracowników" - zaznaczyła cytowana w informacji szefowa pionu zarządzania personelem w PKO BP Jolanta Wiewióra.