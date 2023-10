W październiku inflacja spadnie poniżej 7 proc., licząc rok do roku, i na zbliżonym poziomie będzie też na koniec tego roku – ocenił w piątek ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor w komentarzu do danych GUS.

W piątek GUS opublikował dane o inflacji we wrześniu. Odczyt był zgodny z szybkim szacunkiem - inflacja w minionym miesiącu obniżyła się do 8,2 proc. z 10,1 proc. w sierpniu. W ujęciu miesięcznym inflacja obniżyła się we wrześniu o 0,4 proc.

Jak stwierdził w komentarzu do danych GUS ekonomista PKO BP Kamil Pastor, do spadku poziomu cen przyczynił się cały szereg czynników - "od spadających cen żywności i paliw, przez ustępowanie efektów drugiej rundy, po decyzje administracyjno-regulacyjne, czy efekty statystyczne (wysokiej bazy)".

"Ceny żywności i napojów bezalkoholowych kontynuowały rozpoczęty w czerwcu spadek i we wrześniu obniżyły się o kolejne 0,4 proc. m/m. W efekcie, w ujęciu r/r dynamika cen żywności spadła do 10,4 proc. z 12,7 proc. w sierpniu. We wrześniu ceny spadały (proc. m/m) w większości kategorii żywnościowych (poza napojami), a w części grup produktów (np. drób i oleje) spadały również w ujęciu rocznym. Uważamy, że inflacja żywnościowa (proc. r/r) nadal będzie hamować, ale w średnim terminie pozostanie podwyższona (efekt wzrostu kosztów produkcji)" - wskazał Kamil Pastor.

Dodał, że ceny paliw we wrześniu obniżyły się o 3,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, co sprawiło, że w ujęciu rok do roku były niższe o 7 proc.

"Spadek cen paliw miał miejsce w okresie rosnących cen ropy na świecie i osłabienia złotego. Obserwowane ostatnio spadki cen ropy i umocnienie PLN ograniczają rozdźwięk między kosztami produkcji a cenami detalicznymi" - stwierdził ekonomista PKO BP w komentarzu.

"Ceny nośników energii we wrześniu spadły o 0,7 proc. m/m, z czego najsilniejszy spadek dotyczył cen energii elektrycznej (-2,3 proc. m/m), przy braku zmian cen opału. Obniżka cen prądu to efekt administracyjnego podwyższenia limitów uprawniających do zamrożonych cen. Wdrożona rozporządzeniem obniżka należności za prąd została przez GUS potraktowana jako transfer, a nie jako zmiana ceny" - dodał.

W ocenia Pastora głównym źródłem pozytywnej niespodzianki cenowej we wrześniu były ceny bazowe. Oszacował on, że inflacja bazowa obniżyła się do 8,5 proc., licząc rok do roku, z 10 proc. w sierpniu, a w ujęciu miesięcznym ceny bazowe nieznacznie spadły, po raz pierwszy od maja 2020.

"Za spadkiem inflacji bazowej stoi wiele czynników. Do tych o charakterze średnioterminowym (ustępujące efekty drugiej rundy, ograniczona możliwość przerzucania przez firmy wyższych kosztów na ceny) doszły także zdarzenia +jednorazowe+. We wrześniu było to m.in. wdrożenie darmowych leków dla seniorów i dzieci (ceny leków łącznie spadły o 5,3 proc. m/m), a także wyjątkowo ciepły wrzesień, który przez opóźnienie momentu wprowadzenia nowych kolekcji ograniczył skalę wzrostu cen odzieży i obuwia" - stwierdził ekonomista w komentarzu.

Dodał, że w danych uwagę zwracają także mniejszy niż przed rokiem wzrost cen w edukacji (+4,9 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca) oraz spadek cen w łączności (-0,5 proc. m/m) i rekreacji oraz kulturze (-1,5 proc. m/m, przez niższe o 7,9 proc. m/m opłaty audiowizualne).

"Uważamy, że w październiku inflacja spadnie poniżej 7 proc. r/r i na zbliżonym poziomie będzie też na koniec tego roku" - podsumował analityk.