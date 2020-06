PKO BP obsłuży Tarczę Finansową PFR dla Dużych Firm

Łączna wartość obu instrumentów finansowych to 17,5 mld zł, całkowita wartość Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm to 25 mld zł.

Według komunikatu PKO Bank Polski jako jedyny bank zajmie się obsługą pożyczek, w tym m.in. prowadzeniem rachunków przeznaczonych do wypłaty środków przyznanych w ramach programu, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń oraz obsługą operacyjną.

Jak podano, dostępne już instrumenty finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm obejmują po pierwsze preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są one na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł.

Drugi dostępny instrument to pożyczki preferencyjne będące rekompensatą strat spowodowanych restrykcjami sanitarnymi związanymi z COVID19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są one na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75 proc.

Wniosek można złożyć za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfrsa.pl/tarcza250. Jak podkreślono w komunikacie, przedsiębiorstwa mogą łączyć ze sobą różne formy pomocy.

Komunikat przypomniał, że od ponad miesiąca ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR mogą korzystać mikro, małe i średnie firmy. Jak podano, do tej pory z pomocy skorzystało 265 tys. firm, a łączna kwota udzielonych subwencji to ponad 49,5 mld zł. Według banku, jest on liderem dystrybucji subwencji zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc: do tej pory środki o łącznej wartości 8,7 mld zł otrzymało 49,5 tys. przedsiębiorstw będących klientami PKO Banku Polskiego. Firmy te zatrudniają blisko 384,5 tys. pracowników.