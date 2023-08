Największy polski bank, PKO BP, wkracza w nowy etap i będzie oferował konto mieszkaniowe – powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Spotykamy się, aby zakomunikować, że największy bank polski wkracza w nowy etap i będzie oferował konto mieszkaniowe. Ten instrument, będący częścią rządowego programu +Pierwsze mieszkanie+ jest w cieniu bezpiecznego kredytu 2 proc., który okazał się ogromnym sukcesem i w przypadku którego spływa tysiąc wniosków dziennie. Konto mieszkaniowe obecnie jest dostępne w dwóch bankach - Banku Pekao i Alior Banku. Dzisiejsza decyzja PKO BP powinna sprawić, że dynamika liczby zakładanych kont wzrośnie" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że założonych zostało już ok. 1 tys. kont mieszkaniowych. Wyjaśnił, że na koncie mieszkaniowym można odkładać między 500 a 2 tys. zł miesięcznie, przy czym ta wartość może się wahać w zależności od miesiąca a poza tym raz w roku możliwe są wakacje od oszczędzania.

"To jest produkt prowadzony na zasadach komercyjnych przez bank, zaś do oprocentowania państwo dokłada premię mieszkaniową, równą inflacji, a więc jest i to obecnie ponad 10 proc. Przy czym jeśli okaże się, że inflacja spadnie zaś ceny mieszkań będą rosły w szybszym tempie, to premia będzie równa temu wskaźnikowi, który okaże się wyższy" - powiedział Waldemar Buda.

Konto można otworzyć dla osoby w wieku 13 lat, a także, jak zaznaczył minister, mogą z tego produktu skorzystać rodziny, które w ten sposób mogą zaoszczędzić na powiększenie mieszkania.

"Są tutaj limity, rodzina 2+2 może zbierać na mieszkanie, jeśli posiada już lokal o powierzchni do 50 mkw, w przypadku 2+3 limit wynosi 75 mkw, a dla 2+4 - 90 mkw" - poinformował minister Buda.

Jak wyjaśnił obecny na konferencji prasowej wiceprezes PKO BP kierujący pracami banku Dariusz Szwed, pierwotnie bank planował uruchomić konto mieszkaniowe pod koniec roku.

"Patrząc na zainteresowanie podjęliśmy decyzję o skróceniu cyklu. Dzisiaj oferujemy konto, które do końca roku będzie oprocentowanie promocyjnie, na 5,35 proc. Nowy produkt będzie dostępny w każdym oddziale, których jest 700, co oznacza, że jeśli tylko każdego dnia w każdym otworzymy jedno konto, to przybędzie ich 700 dziennie" - powiedział Dariusz Szwed.

Minister Buda ocenił, że program "Bezpieczny kredyt 2 proc." okazał się "wielkim sukcesem" i składanych jest 1 tys. wniosków dziennie.

"Program +Bezpieczny kredyt 2 proc.+ jest w naszym banku od początku. Widzimy, że jest ponadprzeciętne zainteresowanie" - poinformował wiceprezes PKO BP. "Niesamowita jest liczba zapytań, bo wyniosła ona 45 tys. w ciągu miesiąca" - dodał.

Przyznał, że ze względu na dużą liczbę zapytań i zainteresowanie programem na decyzję banku należy czekać dłużej, ale zapowiedział, że trwają prace nad takimi zmianami, aby tę decyzję przyspieszyć.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" oraz konto mieszkaniowe weszła w życie 1 lipca br.

Zgodnie nią "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Kredyty mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty. Lista banków dostępna na stronie BGK, obecnie jest na niej dziewięć instytucji.

Ustawa wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Mogą je założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. W przypadku tego instrumentu również wymogiem jest brak własnego mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).

Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Lista banków oferujących konta mieszkaniowe również będzie dostępna na stronie BGK.

Źródłem finansowania zarówno dopłat do rat, jak i premii mieszkaniowych będzie budżet państwa, poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.