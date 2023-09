Silny spadek inflacji, w tym inflacji bazowej, zapewne utwierdzi RPP w przekonaniu o przestrzeni dla dalszych obniżek stóp. Zakładamy ruch o 25 pkt. bazowych – stwierdziła ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska w komentarzu do piątkowych danych GUS. Dodała, że na koniec roku oczekuje inflacji w okolicy 7 proc.

"W ciągu miesiąca ceny obniżyły się o 0,4 proc., dzięki czemu okres bez wzrostu poziomu cen w gospodarce wydłużył się już do 6 miesięcy. Według naszego szacunku, we wrześniu, po raz pierwszy od pandemii, nie wzrosły też ceny w kategoriach bazowych, a CPI bez żywności i energii wyniosła 8,6 proc. r/r wobec 10 proc. r/r w sierpniu" - stwierdziła ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska w komentarzu do piątkowych danych GUS.

Zwróciła uwagę, że na wrześniowy wynik złoży się m.in. ceny żywności, które obniżyły się w ciągu miesiąca o 0,4 proc., czyli "ponownie poniżej wzorca sezonowego". Wskazała, że roczna dynamika cen żywności spadła do 10,3 proc., licząc rok do roku, z 12,7 proc. w sierpniu. Dodała, że kształtowanie się indeksu FAO zwiastuje dalsze hamowanie wzrostu cen żywności.

"Ceny energii we wrześniu były pod wpływem decyzji administracyjnych. Według GUS nośniki energii staniały o 0,8 proc. m/m, podczas gdy zakładaliśmy stabilizację (jako efekt nieco niższych cen prądu, ale wyższych opału oraz ciepła systemowego). Dane, zgodnie z zapowiedzią GUS, nie odzwierciedlają 12-proc. rabatu w rachunku za energię elektryczną. Za spadkiem cen nośników stoją natomiast podniesienie limitu zużycia dla zamrożonej ceny oraz, prawdopodobnie, korzystniejsze niż założyliśmy ceny opału" - oceniła ekonomistka PKO BP.

Wskazała, że duży wpływ na inflację miały także ceny paliw, które obniżyły się o 3,1 proc. m/m, "pomimo osłabienia złotego oraz wzrostu cen ropy naftowej".

"Największym zaskoczeniem w danych jest inflacja bazowa, która wg nas obniżyła się do 8,6 proc. r/r i była najniższa od kwietnia 2022. Stabilizacja cen bazowych we wrześniu jest wypadkową rozszerzenia programu darmowych leków (dzieci, większa grupa seniorów), oraz wciąż obecnych procesów dostosowawczych do szoku cenowego, które najpewniej były widoczne we wzroście cen w edukacji. Inflację bazową mogła też obniżać wyjątkowo ciepła pogoda, opóźniająca wprowadzenie jesiennej kolekcji odzieżowej. Impet inflacji bazowej we wrześniu jest wg nas minimalnie ujemny, ale w dużym stopniu jest to efekt zmian regulacyjnych" - stwierdziła Urszula Kryńska.

Oceniła, że w kolejnych miesiącach dezinflacja będzie postępowała w szybkim tempie.

"Rok zakończymy z CPI w okolicy 7 proc. Podkreślamy jednak, że po osiągnięciu poziomu ok 4 proc. r/r o dalsze spadki inflacji będzie już trudniej, ze względu na napiętą sytuację na rynku pracy i prawdopodobny spadek realnych stóp procentowych" - wskazała. - "Silny spadek inflacji, w tym inflacji bazowej, zapewne utwierdzi RPP w przekonaniu o przestrzeni dla dalszych obniżek stóp. Zakładamy ruch o 25pb, A. Glapiński w niedawnym wywiadzie sugerował, że przestrzeń do obniżek zawęziła się w porównaniu z wrześniowym ruchem o 75pb." - dodała ekonomistka.