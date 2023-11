Biznes i technologie

PKO BP: RPP może zwiększyć nacisk na walkę z inflacją

Autor: PAP

Data: 08-11-2023, 18:28

W najbliższych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej może zmniejszyć nacisk na wzrost gospodarczy i zwiększyć determinację w walce z inflacją. Nie sądzimy jednak by prawdopodobny był powrót do podwyżek stóp – ocenili ekonomiści z PKO Banku Polskiego w komentarzu do środowej decyzji RPP.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP