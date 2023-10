Spadek importu o 12,3 proc. r/r. jest konsekwencją odwrócenia szoku kosztowego oraz słabego popytu krajowego - napisali w piątek analitycy PKO Banku Polskiego odnosząc się do danych NPB.

Jak podał Narodowy Bank Polski, sierpień 2023 r. był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła w tym okresie 2,2 mld zł wobec deficytu 11,7 mld zł w sierpniu 2022 r. NBP wskazał także, że w sierpniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (16,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł). Bank centralny wyjaśnił, że poprawa salda nastąpiła głównie w wyniku dużego zmniejszenia ujemnego salda w kategoriach obejmujących paliwa, towary zaopatrzeniowe i dobra inwestycyjne. Jednocześnie obniżyły się nadwyżki eksportu nad importem w kategoriach obejmujących środki transportu i żywność.

Jak twierdzą analitycy PKO BP, wynik sierpnia jest sporym rozczarowaniem. "Częściowo jest to pokłosie kwartalnej rewizji danych, która została opublikowana pod koniec września. W ujęciu 12 miesięcznym poprawa równowagi zewnętrznej postępuje. Po sierpniu nadwyżka wyniosła 0,3 proc. PKB, wobec 0,0 proc. PKB po lipcu" - wskazali.

Według ekspertów, w sierpniu po raz pierwszy od początku 2021 r. odnotowano spadek wyrażonego w euro eksportu towarów, o 2,2 proc. r/r, pogłębiły się m.in. spadki eksportu żywności oraz dóbr konsumpcyjnych. Jednocześnie - jak zauważono - import obniżył się o 12,3 proc. r/r, co jest konsekwencją odwrócenia szoku kosztowego oraz słabego popytu krajowego, w szczególności odwracania się cyklu importochłonnych zapasów. Wskazano, że najsilniej, obok paliw, obniżyła się wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych.

Ekonomiści napisali, że na rachunku usługowym utrzymuje się solidna nadwyżka, jednak w ujęciu 12-miesięcznym jej relacja do PKB obniżyła się, do 5,3 proc. PKB wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej. Deficyt w dochodach pierwotnych pogłębił się do 4,5 proc. PKB, wobec 4,4 proc. PKB po lipcu, na co największy wpływ miały dochody inwestorów zagranicznych, w tym głównie reinwestowane zyski, które są traktowane jako napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w rachunku finansowym. "Napływ FDI utrzymał się na poziomie 3,1 proc. PKB" - napisano.

Zdaniem analityków, łagodna poprawa równowagi zewnętrznej będzie kontynuowana. "Oczekujemy, że na koniec roku nadwyżka CAB wyniesie ok. 1 proc. PKB. W najbliższych miesiącach dynamika importu będzie nadal znacznie słabsza niż eksportu, co przyczyni się do poprawy salda towarowego". (PKB)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/