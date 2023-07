PKO BP stworzy przy KredoBanku platformę edukacyjną i informacyjną dla firm chcących inwestować na Ukrainie - poinformował w czwartek wiceprezes PKO BP Andrzej Kopyrski. "To jest moment, kiedy trzeba podjąć działalność, biznesową na Ukrainie by nie stracić czasu" - ocenił.

"Żeby klient polski i potencjalny partner dla polskiej firmy na Ukrainie wiedzieli co się dzieje, i żeby efektywnie można było łączyć ambicje i strategie firm ukraińskich z inicjatywą biznesową firm polskich" - wskazał Kopyrski. Jego zdaniem na obecnym etapie ważne kreowanie wiedzy i kreowanie świadomości wśród przedsiębiorców, że to jest ten moment żeby przygotowywać inwestycje, aby w przyszłości nie stracić czasu. "To jest najważniejsze, to jest elementem kluczowym" - zaznaczył. "Nie możemy czekać. To jest ten moment, kiedy musimy podjąć działalność, biznesową, eksportową i poważnie podejść do tego rynku" - dodał.

Zdaniem Kopyrskiego modelowy wzorzec współpracy biznesu polskiego i ukraińskiego to joint venture; "korzystamy z obecności ukraińskich firm na Ukrainie i korzystamy z tego, co mają do zaoferowania polskie firmy: możliwość dojścia do rynków unijnych, europejskich" - wyjaśnił Kopyrski.

Przypomniał, że PKO Bank jest jedynym polskim bankiem, który działa na Ukrainie. "Mamy 60 oddziałów, obsługujemy około 4 tys. firm średniej wielkości" - dodał.

"W obecnej sytuacji nasze operacje na Ukrainie mają wymiar strategiczny" - podkreślił Kopyrski. "Widzimy tu rolę dla KredoBanku jak i Banku PKO BP, jako instytucji strukturyzującej, instytucji, która może stać się agentem przy dystrybucji środków ze względu na obecność KredoBanku na Ukrainie.

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślił, że wszystkie działania w ramach pomocy wojskowej i humanitarnej, jakie podjęła Polska by pomóc Ukrainie "są szacowane przez Ministerstwo Finansów na około 50 mld zł". "To gigantyczna pomoc, którą zarówno polskie społeczeństwo jak i państwo polskie przekazało na Ukrainę - wskazał Dworczyk.

Dworczyk zwrócił uwagę na ryzyko, jakie dla polskich inwestycji na Ukrainie stwarza to, że "część elity politycznej ukraińskiej nie docenia potencjału, jaki wynika z polsko - ukraińskich relacji". "Polska jeszcze przez wile lat nie będzie mogła pod pewnymi względami konkurować z Francją z Niemcami, z olbrzymimi gospodarkami, (...) Elity ukraińskie widzą to, ale poza wymiarem politycznym, finansowym, są inne kwestie i te kwestie w momentach krytycznych, jakim była wojna znaczą bardzo wiele, a Polska ten egzamin zdała celująco" - ocenił Dworczyk.

Wyraził nadzieję, że relacje między elitą polską i ukraińską "będą postępowały w dobrym kierunku, bo dzisiaj to realne zagrożenie". Wskazał, że we wzajemnych relacjach biznesowych polsko-ukraińskich nie będzie tylko pozytywnych doświadczeń. "Tu będzie jeszcze wiele problemów" - ocenił, zaznaczając jednak, że został zbudowany "olbrzymi potencjał". "Pytanie, jak - zarówno politycy i przedsiębiorcy - ten potencjał wykorzystają. Mam nadzieję, że z korzyścią dla Polski i dla Ukrainy" - dodał.

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak podkreślił, że ważne jest przygotowanie "zasobów wykonawczych" dla kontraktów na Ukrainie: ludzkich, sprzętowych, materiałowych, finansowych, żeby móc w tym brać udział.

"Nie ma na co czekać. Trzeba szukać kontrahentów, trzeba szukać sieci sprzedaży, partnerów po stronie ukraińskiej. Bo będzie za późno. W przygotowaniu się do inwestycji wojna nie przeszkadza. Jeżeli ktoś chce to zrobić z sukcesem to powinien zacząć projekt realizować dzień po wojnie, a nie dopiero do niego się przygotowywać" - zaznaczył Kaźmierczak. "Trzeba pamiętać o jednej zasadzie: w biznesie zawsze lepiej być pierwszym niż lepszym. To się zawsze opłaca" - stwierdził, dodając, że to wielka szansa dla polskich firm, które mogą się rozwinąć uczestnicząc w "tych wielkich projektach" na Ukrainie. Wiemy, że to będą gigantyczne środki, które mają być na to przeznaczone" - przyznał Kaźmierczak.

Dyrektor Wykonawczy, UkraineInvest Serhij Ciwkacz podkreślił, że "Ukraina chce widzieć polski biznes w odbudowie Ukrainy". Dodał, że władze Ukrainy przygotowują dla inwestorów udogodnienia jak np. zwolnienia od podatków, bezpłatny dostęp do infrastruktury. "Jesteśmy gotowi stworzyć specjalną umowę inwestycyjną na 15 lat. i tam określone byłyby wszystkie warunki dla prowadzenia biznesu. One nie będą mogły się zmieniać, bo będą zagwarantowane umową. Chcemy też stworzyć ustawę, która będzie ubezpieczać te inwestycje" - poinformował.