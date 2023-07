W czerwcu drugi miesiąc z rzędu spadała ilość gotówki w obiegu - podkreślili w poniedziałek analitycy PKO BP. Zwrócili uwagę, że wolumen złotowych kredytów hipotecznych wzrósł w ujęciu miesięcznym po raz pierwszy od marca 2022, co potwierdza początek ożywienia w tym segmencie.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dane o podaży pieniądza w czerwcu. Wynika z nich, że na koniec czerwca br. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 157,3 mld zł i była o 0,6 mld zł niższa niż na koniec maja 2023 r.

Jak skomentowali ekonomiści, w czerwcu drugi miesiąc z rzędu spadała ilość gotówki w obiegu. Wskazali, że nie zmieniła się istotnie wartość depozytów bieżących (+55 mln zł) i terminowych (+160 mln zł), przy ich wzrostach wśród gospodarstw domowych i spadkach u pozostałych podmiotów.

Analitycy zauważyli, że należności sektora bankowego z tytułu kredytów (skorygowanych o kurs walutowy) w czerwcu wzrosły o 0,5 proc. mdm. "Kredyty konsumpcyjne i pozostałe rosły trzeci miesiąc z rzędu (0,3 proc. mdm). Wolumen złotowych kredytów hipotecznych wzrósł w ujęciu miesięcznym po raz pierwszy od marca 2022, co potwierdza początek ożywienia w tym segmencie, które będzie wspierane przez oczekiwania na obniżki stóp NBP, wzrost realnych dochodów ludności i program +bezpieczny kredyt+" - ocenili ekonomiści. Dodali, że w ujęciu rok do roku wolumen złotowych kredytów hipotecznych wciąż spada (-2,9 proc. rdr), ale tempo spadku wyhamowuje.

Ekonomiści zaznaczyli, że w ujęciu rocznym dynamika kredytów (skorygowanych o kurs) przestała spadać (w czerwcu 0 proc. rdr). Jak spostrzegli, po stronie kredytów dla podmiotów gospodarczych widoczna jest stabilizacja - w ujęciu rocznym wzrost o 0,6 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadek o 0,1 proc. mdm. Wskazali, że wolumen kredytów obrotowych wzrósł o 0,1 proc. rdr, a inwestycyjnych o 3,6 proc. rdr.

"W czerwcu postępowała demonetyzacja gospodarki - relacja kredytów do PKB spadła do 44,0 proc., najniżej od 2008. Spadała też relacja kredytów do depozytów - do 72,6, najniżej od 2002. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego spadku obu miar. Ożywienie kredytowe przy nominalnym hamowaniu gospodarki powinno ograniczyć tempo demonetyzacji" - podsumowali analitycy.