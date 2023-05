Biznes i technologie

PKO BP: w I kw. 2023 r. liczba pozwów klientów posiadających kredyty frankowe wzrosła rdr o prawie 60 proc.

Autor: PAP

Data: 18-05-2023, 07:43

Ponad 2,67 tys. pozwów złożyli w I kwartale tego roku klienci posiadający kredyty frankowe, co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 60 proc. w stosunku do I kw. 2022 r. – poinformował w raporcie w czwartek PKO BP.