Biznes i technologie

PKO BP: w kolejnych miesiącach dynamika importu towarów będzie zapewne niższa niż eksportu

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 17:30

W kolejnych miesiącach dynamika importu towarów będzie najpewniej znacznie niższa niż dynamika eksportu, co będzie sprzyjać dalszej poprawie salda rachunku bieżącego – ocenili analitycy PKO BP we wtorkowym komentarzu do danych Narodowego Banku Polskiego dot. salda rachunku bieżącego.